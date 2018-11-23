На рейсе Киев – Дубай перевозили двух детенышей ягуаров: видео

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" на рейсе PS373 Киев-Дубай, который был выполнен вчера, 21 ноября, перевезла двух детенышей ягуаров.

Необычные пассажиры летели в грузовом отсеке самолета Boeing 737-800. Как сообщили ЦТС в МАУ, ОАЭ не является конечным пунктом назначения для двух представителей семейства кошачьих – там их ждет пересадка.

Как информируют в МАУ, животные появились на свет и выросли в Николаевском зоопарке. Возраст молодых ягуаров – шесть месяцев. У авиаперевозчика заявляют, что это не первая перевозка экзотических пассажиров на рейсах МАУ. У авиакомпании есть значительный опыт в данной сфере, а ее сотрудники имеют сертификат Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"На базе авиакомпании действует школа по обучению специфике транспортировки живых животных, а занятия проводят сертифицированные IATA сотрудники дирекции грузовых перевозок авиакомпании", – сообщила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Ранее мы писали, что в Харьков приехали три котенка ягуаров. Котятам готовят отдельные вольеры, а когда ягуары подрастут – их снова сведут вместе.

Напомним, мы показывали видео встречи гигантского муравьеда и ягуара, который почему-то не стал нападать на добычу. На кадрах видеосъемки натуралистов ягуар подкрадывается со спины к пьющему из реки гигантскому муравьеду, однако тот успевает вовремя обернуться, спугнув хищника. В итоге удивленный ягуар дает муравьеду уйти, провожая его взглядом.

А ранее мы писали о том, что эколог в Бразилии снял на видео нападение ягуара на каймана.

Видео: Fly UIA