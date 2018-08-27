В Харьков приехали три котенка ягуаров

Сегодня, 07:09

Котятам готовят отдельные вольеры, а когда ягуары подрастут – их снова сведут вместе


Трое восьмимесячных ягуаров переехали жить в харьковский экопарк – котят привезли из Словакии по всемирной природоохранной программе – они помогут сохранить популяцию ягуаров в мире.

В Харькове им готовят отдельные вольеры, а когда ягуары подрастут – их снова сведут вместе, чтобы появилось потомство.

"Они игривые, как все котята. Кормим мы их в основном говядиной – это их основной рацион, – немножко курятины они кушают, субпродукты. У них кто первый взял мясо – тот самый бойкий. Ну а на самом деле самая маленькая девочка – такая, самая характерная среди них", – рассказал заведующий сектором хищников Максим Куценко.

Напомним, мы показывали видео встречи гигантского муравьеда и ягуара, который почему-то не стал нападать на добычу. На кадрах видеосъемки натуралистов ягуар подкрадывается со спины к пьющему из реки гигантскому муравьеду, однако тот успевает вовремя обернуться, спугнув хищника. В итоге удивленный ягуар дает муравьеду уйти, провожая его взглядом.

А ранее мы писали о том, что эколог в Бразилии снял на видео нападение ягуара на каймана
животные, ягуар, котята, экопарк

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Источник:

"Сегодня"

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