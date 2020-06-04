На запад Украины пустили поезда: "Укрзализныця" назвала первые маршруты

С сегодняшнего дня, 4 июня, возобновилось ж/д сообщение с западными областями. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ). Поезда, которые стали ходить с 1 июня, в основном следовали по маршрутам на восток и в центр страны.
"Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", – говорится в сообщении.
Речь идет о таких поездах:
- № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
- № 7/8 Киев – Ивано-Франковск;
- № 749/750 Киев – Ивано-Франковск;
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 772/771 Хмельницкий – Киев.
Напомним, в условиях карантина в вагоны поездов пускают только в масках, провожающих просят остаться на перроне. При посадке в вагон проводится температурный скрининг пассажиров. Залы ожидания для транзитных пассажиров остаются закрытыми.
Как сообщалось, первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра – это "Интерсити+", который следует из Киева в Константиновку.
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