На запад Украины пустили поезда: "Укрзализныця" назвала первые маршруты

Продажа билетов открыта на половину мест в вагонах

С сегодняшнего дня, 4 июня, возобновилось ж/д сообщение с западными областями. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ). Поезда, которые стали ходить с 1 июня, в основном следовали по маршрутам на восток и в центр страны.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", – говорится в сообщении.

Речь идет о таких поездах:

№ 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;

№ 7/8 Киев – Ивано-Франковск;

№ 749/750 Киев – Ивано-Франковск;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 772/771 Хмельницкий – Киев.

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Напомним, в условиях карантина в вагоны поездов пускают только в масках, провожающих просят остаться на перроне. При посадке в вагон проводится температурный скрининг пассажиров. Залы ожидания для транзитных пассажиров остаются закрытыми.

Как сообщалось, первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра – это "Интерсити+", который следует из Киева в Константиновку.

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