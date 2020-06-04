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На запад Украины пустили поезда: "Укрзализныця" назвала первые маршруты

4 июня, 16:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Продажа билетов открыта на половину мест в вагонах

С сегодняшнего дня, 4 июня, возобновилось ж/д сообщение с западными областями. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ). Поезда, которые стали ходить с 1 июня, в основном следовали по маршрутам на восток и в центр страны.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", – говорится в сообщении.

Речь идет о таких поездах:

  • № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
  • № 7/8 Киев – Ивано-Франковск;
  • № 749/750 Киев – Ивано-Франковск;
  • № 29/30 Киев – Ужгород;
  • № 98/97 Ковель – Киев;
  • № 772/771 Хмельницкий – Киев.

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Напомним, в условиях карантина в вагоны поездов пускают только в масках, провожающих просят остаться на перроне. При посадке в вагон проводится температурный скрининг пассажиров. Залы ожидания для транзитных пассажиров остаются закрытыми.

Как сообщалось, первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра – это "Интерсити+", который следует из Киева в Константиновку.

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транспорт Укрзализныця билеты поезда карантин запад маршруты жд-перевозки железнодорожное сообщение

Источник: Сегодня

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