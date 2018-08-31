Названа предварительная цена проезда по платным дорогам в Украине

Приблизительная стоимость проезда по будущим украинским автобанам составит 20-70 евроцентов (примерно от семи до 23 гривен) за километр. Точная стоимость будет известна после тендера по строительству платной дороги Киев – Белая Церковь. А пока разброс остается существенным – проезд 50 км платной трассы от Киева до Белой Церкви может обойтись водителям в сумму от 350 до 1150 грн.

"В случае Украины ... стоимость километра проезда будет варьироваться между 20-70 евроцентами. Сейчас идет дискуссия. Если мы говорим о стоимости в Китае, то там примерно 20 евроцентов. Если мы говорим о стоимости в Европе, то 50-70 евроцентов ", – сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Прямой".

Министр отметил, что в 2018 году планируется объявить о строительстве платной дороги между Львовом и Краковцем. Если тендер пройдет успешно, то дорогу начнут строить уже в 2019 году. Кроме того, Омелян напомнил, что ведется подготовка технико-экономической документации (ТЭО) к платному автобану Киев -Белая Церковь.

Напомним, 25 июня "Укравтодор" и французская строительная компания Bouygues Travaux Publics SAS подписали меморандум о подготовке предварительного ТЭО концессионного строительства и эксплуатации дороги Киев – Белая Церковь, а также первой очереди Большой кольцевой дороги столицы. Договор о строительстве будет заключен позже – с фирмой, которая победит в соответствующем конкурсе.

Платные трассы во всем мире строятся для сокращения и выпрямления маршрута в обход населенных пунктов. Такая дорога обычно короче на 50-100 км – это позволяет сэкономить топливо и время, но за оплату. При этом концессионные дороги будут строить с нуля. Существующие трассы останутся бесплатной альтернативой.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как функционируют платные дороги в Венгрии и возможно ли такое в Украине:



