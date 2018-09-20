Названа самая опасная дорога в Украине

С весны 2019 года в Украине стартуют масштабные работы по безопасности на дорогах. А пока советник министра инфраструктуры Украины, специалист по вопросам транспорта Виктор Загреба изучил нынешнее положение дел и в интервью "Апострофу" назвал самую опасную дорогу страны.

"Несколько лет назад я делал статистические подсчеты, пытаясь выявить, какая дорога в Украине наихудшая с точки зрения безопасности. Как ни странно, это трасса М-06 "Киев – Чоп". На ней самая высокая смертность, практически один погибший на три километра. Мы сделали такую аналогию: если вы едете за рулем до Львова и слушаете музыку, в конце каждого трека есть маленькая пауза, то можно сказать что это минута молчания по тем, кто на этом месте погиб. И вот сколько песен вы прослушаете от Киева до Львова, столько людей погибло на этом участке за прошлый год. Это огромное количество. Там ежегодно погибает около 200 человек, словно разбивается целый аэробус, и так каждый год. Поэтому это самая опасная дорога в Украине", – пояснил Загреба.

Напомним, ранее на безопасность украинских дорог выделили почти три миллиарда гривен. Соответствующую госпрограмму Кабмин утвердил в апреле-2018. Кроме того, Кабинет министров утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году. На эти цели выделят 56 млрд гривен, что на 9 млрд гривен больше, чем в 2018 году. На местные дороги, в частности, будет направлено 17 млрд гривен.

Пока что только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.