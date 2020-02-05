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Новые правила безвиза: как ездить в ЕС с 2021 года (видео)

5 февраля, 13:31

Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции обнародовал видеоролик

Со 2021 года для всех стран, которые имеют безвизовый режим с Европейским Союзом, начнет работу Европейская система авторизации и информации о путешествии (ETIAS). Ожидается, что она позволит уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы.

Как объяснили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, система будет автоматически проверять безвизовых путешественников из всех стран по нескольким базам безопасности.

Для этого нужно будет зарегистрировать загранпаспорт в электронной системе и предварительно подать заявку через интернет. Такая услуга будет стоить 7 евро, но для детей до 18 лет и взрослых старше 70 лет она будет бесплатной.

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В заявке потребуется указать:

  • имя и фамилию;
  • гражданство;
  • дату и место рождения;
  • номер и срок действия паспорта;
  • контактную информацию;
  • наличие образования и работы;
  • первую страну ЕС, куда планируете поехать.

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Разрешение будет выдаваться в течение 96 часов отдельно на каждый паспорт. Действовать разрешение будет три года.

"В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы, которые нужно будет отправить по электронной почте (рассмотрение заявки тогда может затянуться)", – добавили в Офисе вице-премьера.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько украинцев поддерживают безвиз, сколько граждан относятся к нему нейтрально, и сколько – негативно. Подробности – в сюжете:

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ЕС визы въезд паспорт загранпаспорт безвизовый режим безвиз ETIAS

Источник: Сегодня

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