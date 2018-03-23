Омелян рассказал, когда Украине ждать "открытого неба" с Евросоюзом

Подписание соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом зависит от завершения процесса выхода Великобритании из ЕС. Об этом заявил во министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"После последних переговоров с Еврокомиссией, состоявшихся в феврале этого года, стало понятно, что единственным реальным сценарием подписания соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом является время выхода Британии из ЕС. Поэтому точка отсчета – это завершение Brexit", – сказал Омелян.

Он уточнил, что на избрание маршрутов Ryanair повлияло отсутствие общего авиапространства с Европейским Союзом.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины достигло окончательных договоренностей с крупнейшим европейским лоукостером Ryanair. Сегодня, 23 марта, опубликован официальный список рейсов Ryanair в Украине. В целом рейсы будут осуществляться в шесть стран Европы с октябре 2018 года. Билеты на самолеты лоукостера в Украине будут стоить дешевле, чем в среднем по Европе – цены стартуют от 10 евро.