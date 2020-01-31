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Порты "Херсон" и "Ольвия" передают в концессию: что ждет работников

31 января, 10:21

Всем работникам на пять лет гарантированное трудоустройство без права увольнения

Порт "Ольвия". Фото: t.me/PMHoncharuk

Порт "Ольвия". Фото: t.me/PMHoncharuk

Условия концессии портов "Херсон" и "Ольвия" среди прочего предполагают, что нынешние работники предприятий получат гарантированное трудоустройство без права увольнения в течение пяти лет. Об этом во время презентации первых концессионных конкурсов в портах Украины заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"У нас предусмотрено концессионными условиями пять лет гарантированное трудоустройство без права увольнения этих работников", – сказал он.

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Отметим, победителем конкурса по передаче в концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве стала компания QTerminals из Катара. Ожидается, что в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд гривен. Сумма ежегодных концессионных платежей составит 82 млн грн.

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Херсонского порт передают в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон". Компания обязалась единовременно выплатить концессионный платеж в 12 млн гривен (около 500 тыс. долларов) и ежегодно отчислять украинскому государству 7% от дохода предприятия. Компания также приняла обязательство инвестировать в морской порт около 300 млн гривен (12,35 млн долларов) и вложить более 18 млн гривен (740 тыс. долларов) в инфраструктуру региона.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности.

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порты концессия Владислав Криклий

Источник: УНИАН

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