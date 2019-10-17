Зеленский подписал закон о концесии: что он предполагает

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о концессии, что позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги и не выводя ее из госсобственности. Об этом сообщает Офис главы государства.
Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом (объектом).
Новый закон открывает новые возможности для сотрудничества государства и бизнеса. Ожидается, что концессия обеспечит привлечение инвестиций в социальную, транспортную, энергетическую сферы, жилищно-коммунальную инфраструктуру, здравоохранение. Будет способствовать модернизации и созданию новой инфраструктуры, эффективному управлению объектами государственной и коммунальной собственности, предоставлению качественных общественных услуг и увеличению фискального пространства государства.
Для государства концессия выгодна тем, что она:
- привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;
- может повысить эффективность управления объектом, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и/или качество услуг.
Концессионер получает:
- доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;
- распределение рисков;
- госгарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной части).
Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины с целью урегулирования отношений в сфере привлечения частного бизнеса в инфраструктуру на условиях государственно-частного партнерства. Он предусматривает введение единой процедуры инициирования и принятия решения об осуществлении государственно-частного партнерства для всех форм государственно-частного партнерства, в частности концессии. Вводится прозрачная процедура выбора концессионера, предусматривает возможность привлечения к работе комиссии независимых экспертов.
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В то же время есть и предохранители на случай ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств – закон предусматривает его замену.
Кроме того, закон внедряет прозрачную процедуру контроля и мониторинга выполнения концессионных договоров и тому подобное.
Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Алексей Гончарук перечислил плюсы концессии. По словам главы правительства, частный инвестор будет заинтересован работать честно, так как вкладывает свои деньги.
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