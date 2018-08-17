Повышение тарифов на ж/д-грузоперевозки обсудили с "Укрзализныцей": чем это грозит для украинцев

Промышленники, аграрии и эксперты объяснили, как это повышение может сказаться на украинцах

Очередное повышение тарифов на грузовые перевозки обсуждали промышленники, аграрии, эксперты и инициатор повышения – "Укрзализныця". Тема острая, и бьет по финансам большого количества украинских компаний. Но, в конце концов, именно обычные украинцы будут платить за такое подорожание из собственного кармана.

В Украине существует три основных класса грузовых железнодорожных перевозок. Первый и второй – для зерна, руды и угля. Третий – самый дорогой, – спецоборудование для крупных предприятий и машины. Тариф на него в "Укрзализныце" хотят снизить, а вот тарифы на популярные перевозки – повысить. За последний год тарифы на грузоперевозки росли несколько раз, а теперь новое повышение – уже на пустые вагоны. По подсчетам промышленников, расходы вырастут на миллиарды гривен. А это – угроза экономике страны.

"На сегодня уже ряд предприятий находятся на грани рентабельности, очередное повышение железнодорожных тарифов, причем на наш взгляд ничем не обоснованное, просто приведет к тому, что некоторые предприятия начнут закрываться", – рассказал глава Федерации металлургов Украины Сергей Биленький.

Такая же ситуация – у поставщиков зерна – только лишние расходы лягут на плечи обычных украинцев, которые будут покупать крупу и хлеб по заоблачным ценам.

"Девальвация Украины всегда приводит к понижению уровня жизни населения, потому как покупательная способность украинских денег из-за этого будет уменьшаться... Ничего хорошего ни людям, ни бизнесу", – отметил президент украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

Не обрадует повышение тарифа на грузоперевозки украинцев и зимой, ведь уголь на теплостанции везут по железной дороге.

"Повлияет на обеспечение отгрузки угля на электростанции и, соответственно, на формирование складов на электростанциях", – отметил представитель федерации работодателей ТЭК Украины Руслан Богданов.

Ситуация – сложная, и решить ее может создание специальной комиссии для урегулирования всех спорных транспортных вопросов.

"Должен быть создан специальный орган – национальная комиссия по регулированию транспорта, – для того, чтобы дискуссия, которая ведется, велась более профессионально и постоянно, а не тогда, когда возникает какой-то приказ, который не нравится, например, отправителю или бизнесу. Ну и, собственно, эта инстанция отвечала бы в целом за обоснованность ли необоснованность тех или иных решений", – объяснил директор центра транспортных стратегий, сопредседатель логистического комитета Американской торговой палаты Сергей Вовк.

Промышленники, поставщики зерна, эксперты и представители "Укрзализныци" дискутировали несколько часов.

"Очень конструктивные сдвиги всегда в диалоге, и, наверное, это уже стало традицией. Я думаю, что останется доброй традицией встречаться и обсуждать те вопросы, которые волнуют всех", – рассказал директор по экономике и финансам ОАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

Решили не спешить, а все тщательно взвесить – слишком много риска для экономики Украины.

"Весь этот анализ изучим. Сейчас это – новые факты, и ни разработчик, ни мы не можем их комментировать, мы их только увидим, потому 29 мы продолжим. Но до 29-го мы решение принимать не будем, ни согласовывать, ни отказывать. Будем искать некий баланс, компромисс, каким образом это можно будет сделать", – резюмировала глава регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

К рассмотрению проблемного вопроса участники дискуссий вернутся до конца месяца.

Отметим, в интервью "Сегодня" министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о планах масштабной реновации "Укрзализныци". В этом году впервые за много лет "Укрзализныця" имеет более одного миллиарда долларов на капитальные инвестиции.

"В первую очередь, это грузовые перевозки, – локомотивы, улучшения технического состояния вагонов, новые вагоны. Но также пассажирский сектор – планируется закупка дизель-поездов; в частности, до конца 2019 года должно быть шесть дизель-поездов Крюковского завода, около 200 пассажирских вагонов. Покрывает ли себестоимость цена пассажирского билета? На дальние направления – да, на пригородные – точно нет. И это то, что генерирует наибольший ущерб для "Укрзализныци" на несколько миллиардов гривен. Что делает компания, чтобы минимизировать этот ущерб? Насколько успешно проводит переговоры с местными органами власти, чтобы субсидировали пригородные электрические перевозки – это большой вопрос", – прокомментировал министр вопрос об обновлении парка "Укрзализныци".

Также Владимир Омелян объяснил, почему в этом году вырастут тарифы на проезд в поездах.