Права потребителей: что украинцам делать со "сгоревшими" билетами

Юристы объяснили, как смягчить финансовый ущерб от отмененных авиарейсов и поездов

В условиях карантина многие страны закрыли свои границы, из-за чего авиакомпаниям и железной дороге пришлось отменять рейсы. Украинцам объяснили, на что они могут рассчитывать в деле защиты своих прав. Подробнее читайте в статье "Сгоревшие билеты во время карантина: как вернуть деньги и добиться компенсации".

Некоторые авиакомпании идут навстречу и предлагают бесплатно изменять дату вылета, а "Укрзализныця" продлила сроки возврата железнодорожных билетов – до 90 суток для внутреннего сообщения и до 180 суток – для международного.

Но многие представители бизнеса не считают нужным возвращать деньги, т.к. ситуация форс-мажорная.

Сложившаяся ситуация одинакова для всех: потребители не могут получить услуги, за которые заплатили, поставщики, в свою очередь, не могут предоставить данные услуги, по причинам, не зависящим от них. Если услугу не предоставили – деньги нужно вернуть. Но есть нюансы.

"Согласно ст. 901 Гражданского кодекса Украины, по договору о предоставлении услуг исполнитель обязуется предоставить услугу, которую запросил и оплатил заказчик", – объясняет Владимир Мисечко, управляющий партнер ЮФ "Мисечко и Партнеры".

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Мисечко добавляет, что согласно разделу 15 "Правил воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа", в случае отмены рейса пассажиру должно быть предложено на выбор возмещение стоимости воздушной перевозки или же изменение маршрута.

Также пассажиру в случае отмены рейса дополнительно оплачивается компенсация, а именно:

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250 евро — для рейсов дальностью 1500 километров;

400 евро — для рейсов дальностью свыше 1500 до 3500 километров;

600 евро — для рейсов дальностью более 3500 километров.

Но в том случае, если причиной отмены рейса стали непредвиденные и чрезвычайные обстоятельства, которые нельзя было изменить, авиаперевозчик может не выплачивать компенсацию пассажирам.

"Авиаперевозчик вправе отказать в возврате средств, если заявление о возврате средств пассажир подал после окончания срока действия билета; билет приобретен по специальному тарифу и правилами его использования не предусмотрен возврат сумм", — говорит Мисечко.

Юрист добавляет, что касаемо компенсаций за отмену рейсов, авиакомпании смогут предоставить подтверждение, что причиной отмены рейса было действие чрезвычайных обстоятельств или непреодолимой силы.

Напомним, авиакомпании Wizz Air, Ryanair, SkyUp и МАУ внесли изменения в полетную программу в связи с распространением пандемии коронавируса.

Ранее также сообщалось, что Кабмин активно общается с иностранными перевозчиками, которым Госавиаслужба разрешила выполнить те рейсы в Украину, на которые уже проданы билеты, так как украинские граждане могут въезжать в страну без ограничений.

О том, как проходила эвакуация украинцев из Уханя, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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