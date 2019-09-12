Рада приняла закон о направлении автоштрафов в Дорожный фонд

Парламентарии одобрили президентский законопроект сразу в двух чтениях

Верховная Рада в четверг, 12 сентября, приняла за основу и в целом законопроект № 1063, благодаря которому административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства об автотранспорте будут направляться в Дорожный фонд.

Документ, который поступил в парламент 29 августа и был отмечен президентом Владимиром Зеленским как неотложный, рассматривали по сокращенной процедуре. В первом чтении его поддержали 329 народных депутатов, а во втором – 337 парламентариев.

В пояснительной записке сказано, что речь идет о штрафах из-за:

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отсутствия разрешения на движение по автомобильным дорогам;

отсутствия документа о внесении оплаты за проезд крупногабаритного транспорта;

превышения установленных габаритно-весовых требований;

невыполнения водителями, осуществляющими перевозки пассажиров и/или грузов, требований об остановке транспортного средства.

Штрафы будут направляться в Дорожный фонд, созданный в составе специального фонда государственного бюджета Украины.

"[Дорожный фонд] будет служить дополнительным источником финансирования дорожного хозяйства и позволит обеспечить финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с обоснованными потребностями", – говорится в документе.

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Новости "Сегодня" писали, что накануне Верховная Рада утвердила штрафы за перегруженные фуры.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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