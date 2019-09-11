Рада ввела штрафы за перегруженные фуры: сколько грозит нарушителям

Президентский проект закона депутаты поддержали в первом и во втором чтениях

Верховная Рада в среду, 11 сентября, приняла за основу и в целом законопроект № 1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Документ, который внес президент Владимир Зеленский 29 августа и был отмечен как неотложный, в первом чтении поддержали 323 народных депутата, а во втором – 331.

"Целью принятия проекта акта является предупреждение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами. Тем самым исключаются избыточные расходы бюджетных средств на устранение последствий такого разрушения и улучшаются условия безопасного движения на автомобильных дорогах", – говорится в пояснительной записке.

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За превышение габаритно-весовых норм предусматриваются штрафы:

от 5% до 10% – в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн);

от 10% до 20% – в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов (17 тыс. грн);

более 20% – в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн).

Новости "Сегодня" писали, что весовой контроль на дорогах Украины можно внедрить только после расширения штата "Укртрансбезопасности". Однако, чтобы не ждать этого, "Укравтодор" решил открыть шесть пунктов автоматического взвешивания авто в движении Weight-in-Motion (WiM).

Подробности читайте в интервью сайту "Сегодня": "Пока что ямочный ремонт – украинская необходимость": интервью с и.о. главы "Укравтодора" Славомиром Новаком

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за пять лет новоназначенное правительство должно привести в удовлетворительное состояние 24 тысячи основных дорог в Украине:

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