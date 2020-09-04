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Рада сделала шаг, чтобы "выгнать" электросамокаты и гироборды с тротуаров

4 сентября, 13:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Нардепы решили внесли изменения в закон "О дорожном движении"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3023, относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся с помощью портативных транспортных средств на электрической тяге. Соответствующее решение поддержали 268 нардепов.

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"Целью законопроекта является установление правового регулирования отношений, возникающих в процессе эксплуатации (использования) портативных транспортных средств на электрической тяге", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Основное нововведение, которое предлагают в документе – поправки в закон "О дорожном движении". В него хотят добавить статью 19-1 о правовом статусе, основных правах и обязанностях водителей персонального электротранспорта.

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Так, законопроект, среди прочего, вводит скоростные ограничения для движения таких транспортных средств по тротуарам.

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Согласно документу, лица, которые двигаются с помощью портативных транспортных средств на электрической тяге, имеют право:

  • двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам со скоростью пешехода;
  • ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

Тем временем водителей авто обяжут принимать все меры для безопасности не только детей, лиц с инвалидностью, пожилых людей, как наиболее уязвимых участников дорожного движения, но и для водителей легкого электротранспорта.

Ранее новости "Сегодня" писали, где можно ездить на гиробордах и сигвеях в Украине.

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