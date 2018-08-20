Травмоопасная забава: где можно ездить на гиробордах и сигвеях в Украине

С рулем или фиксатором ног, а то вовсе без них – в Украине становится все больше гиробордов и сигвеев. Тем временем, из-за несчастных случаев такие транспортные средства уже начали запрещать во многих странах. За использование гиробордов и сигвеев в центре городов штрафуют в Нидерландах и Чехии. Некоторые города США тоже решили ввести ограничения. Журналисты "Сегодня" узнавали о перспективах такого транспорта в Украине.

На сигвеях удобно перемещаться по улицам. И они, и гироборды разгоняются до 15-20 км/ч, а то и больше. Именно это часто становится причиной травм или аварий. Недавно в Беларуси пожилая женщина получила ушибы. А вот случай в Крыму оказался жестче: женщина получила перелом ноги и бедренной кости. Кроме того, владельцы гаджетов рассказывают, что с них может упасть и серьезно повредить колени сам водитель.

Часть европейских городов запретили движение гироскутеров в общественных местах. Кроме того, на них нельзя выезжать на дорогу, как и в Украине. Впрочем, у нас это не законодательное ограничение – никакого регуляции просто нет.

"Правила дорожного движения, которые действуют в Украине, никак этот электротранспорт не регулируют. То есть люди, по сути, могут ездить как хотят – и по тротуарам, и по дорогам", – рассказывает автоэксперт Сергей Матусяк.

В полиции тоже разводят руками – привлечь таких ездоков к ответственности можно только в случае правонарушения. Это и беспокоит прохожих. Хотя молодежь по большей части поддерживает такой транспорт.

Так что, пока в стране не ограничили передвижение на гиробордах, их владельцам, как и пешеходам, остается только быть внимательными.

Напомним, ранее эксперты предупредили, что гироборд опасен и может взорваться прямо под ногами. Специалист по электротранспорту Антон Гришко объяснил ситуацию тем, что в Украине 90% гиробордов не сертифицированы.

Также сайт "Сегодня" писал о пользе и вреде популярного и модного детского транспорта вроде беговелов и гироскутеров. Медики сходятся во мнении, что гироборд может привести к травме ребенка.