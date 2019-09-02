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"Деньги вернутся в экономику": что новый Кабмин будет делать с дорогами

2 сентября, 10:01

Гончарук поделился планами на ближайшие пять лет

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: Офис Президента Украины

За пять лет новоназначенное правительство должно привести в удовлетворительное состояние 24 тысячи основных дорог в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в первый рабочий день на встрече с журналистами.

"У нас 24 тысячи основных дорог, которые мы должны сделать за пять лет. Это не означает, что они должны быть построены заново, конечно. Это означает, что они должны быть приведены в хорошее и удовлетворительное состояние", - сказал Гончарук.

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Премьер также подчеркнул важность развития инфраструктуры для украинской экономики. 

"Украина как государство должна инвестировать в инфраструктуру, в образование и в технологии. Я в это верю. Наибольший мультипликатор в том, что когда ты вкладываешь деньги в инфраструктуру, эти деньги потом возвращаются в экономику, и приводят дополнительные ресурсы", – объяснил Гончарук.

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Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что для ремонта всех дорог в Украине нужно 10 лет и триллион гривен

Новости "Сегодня" также сообщали, что Кабинет министров одобрил масштабную программу развития дорог местного значения. В частности, планируется использование технологии цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, со следующего строительного сезона. Кроме того, в июле-2019 президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

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Источник: Сегодня

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