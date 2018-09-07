Ryanair увеличит число рейсов между Польшей и Украиной

Сегодня, 13:32

Самолеты лоукостера летают в Киев и Львов

Фото: Getty
Фото: Getty

Лоукостер Ryanair намерен в 2019 году существенно расширить свое присутствие на рынке Польши, запустив из шести польских аэропортов 17 новых рейсов, восемь из которых – в Киев и Львов.

В частности, из Варшавы планируется четыре новых рейса (Амман, Киев, Львов, Марсель); из Быдгоща – два (Глазго и Киев); из Кракова – пять (Амман, Бордо, Гамбург, Киев, Львов); из Познани – три (Корк, Киев, Стокгольм); из Вроцлава – один (Киев).

Также в Ryanair сообщили о намерении в следующем году разместить на своих польских базах в Варшаве (Модлин) и Кракове по одному самолету.

Как известно, 23 марта Ryanair объявил о полетах в Украину. Крупный европейский лоукостер будет летать из Киева и Львова в шесть стран Европы. 3 сентября был осуществлен первый рейс Берлин – Киев – Берлин. Его загруженность составила 95%.

Кроме состоявшегося запуска полетов Ryanair из Украины, из аэропорта "Борисполь" в 2018 году начнут летать два новых авиаперевозчика. 

Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, как дешевле и выгодней купить авиабилеты.
Борисполь, авиабилеты, Ryanair, лоукостер

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Источник:

Центр транспортных стратегий

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