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Ryanair в Украине запускает новый рейс из регионального аэропорта

15 октября, 12:06

Договоренность заключена между Мининфраструктуры и руководством лоукостера

/ Фото: Pixabay

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая в ранее анонсировала 40 маршрутов из Украины, с 21 декабря 2019 года запустит рейсы из аэропорта "Херсон" в польский город Краков. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"На встрече с Ryanair была достигнута договоренность об открытии нового рейса Херсон – Краков два раза в неделю, начиная с 21 декабря 2019 года", – сказал Криклий в ходе совместного брифинга с коммерческим директором Ryanair Дэвидом О'Брайаном.

Как известно, в программе деятельного украинского правительства поставлена цель достичь ситуации, когда больше половины авиарейсов в Украине будут выполнять лоукостеры. Для этого Мининфраструктуры собирается развивать региональные аэропорты, внедрять новые внутренние и международные рейсы, а также увеличивать доступность перелетов для украинцев.

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Результатом таких действий должно стать "приближение средней стоимости билета до среднеевропейского показателя". Впрочем, каков именно этот показатель, в документе не указано.

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Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Херсон рейсы Краков Мининфраструктуры аэропорты Владислав Криклий Ryanair лоукостер

Источник: УНИАН

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