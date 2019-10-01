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Больше половины авиарейсов в Украине будут выполнять лоукостеры – Кабмин

1 октября, 15:23

Правительство займется удешевлением билетов на самолеты

Фото: facebook.com/LvivAirport

Фото: facebook.com/LvivAirport

В Украине значительно вырастет доля авиационных маршрутов, которые выполняются по лоукост-модели. Об этом говорится в Программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Кабинета министров.

Развитие авиационной отрасли в целом и пассажирских авиаперевозок в частности стало один из приоритетов работы Министерства инфраструктуры на ближайшие пять лет. Ведомство собирается развивать региональные аэропорты, внедрять новые внутренние и международные рейсы, а также увеличивать доступность перелетов для украинцев.

"Значительное внимание будет уделено развитию авиационных сообщений по модели low-cost – увеличение доли авиационных маршрутов, которые выполняются по модели low-cost, с 38% до 63%", – говорится в документе.

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Результатом таких действий должно стать "приближение средней стоимости билета до среднеевропейского показателя". Впрочем, каков именно этот показатель, в документе не указано.

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Новости "Сегодня" писали, что с октября 2019 года украинская авиакомпания SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева перевозчик начнет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу.

Мы также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Источник: Сегодня

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