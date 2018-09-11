Ryanair задумался о внутренних рейсах в Украине

Обсуждение такой перспективы уже началось, заверила Ковалив

Европейский лоукостер Ryanair, который начал работу в Украине, заявил о намерении открыть в стране внутренние рейсы. Об этом сообщила председательница офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив в эфире "Радио НВ".

Ковалив подчеркнула, что обсуждение перспектив работы лоукостера на внутреннем авиарынке Украины уже началось.

"Обсуждая выход лоукостеров на внутренний рынок страны, не нужно забывать о важности уровня аэропортовых сборов. Но все компании понимают – чем дешевле билет, тем быстрее авиалинии станут конкурентными", – отметила Ковалив.

Как известно, 23 марта Ryanair объявил о полетах в Украину. Крупный европейский лоукостер будет летать из Киева и Львова в шесть стран Европы.

3 сентября был осуществлен первый рейс Берлин – Киев – Берлин. Его загруженность составила 95%.