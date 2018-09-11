Ryanair задумался о внутренних рейсах в Украине

Сегодня, 16:20

Обсуждение такой перспективы уже началось, заверила Ковалив

Фото: AFP
Фото: AFP

Европейский лоукостер Ryanair, который начал работу в Украине, заявил о намерении открыть в стране внутренние рейсы. Об этом сообщила председательница офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив в эфире "Радио НВ".

Ковалив подчеркнула, что обсуждение перспектив работы лоукостера на внутреннем авиарынке Украины уже началось. 

"Обсуждая выход лоукостеров на внутренний рынок страны, не нужно забывать о важности уровня аэропортовых сборов. Но все компании понимают – чем дешевле билет, тем быстрее авиалинии станут конкурентными", – отметила Ковалив.

Как известно, 23 марта Ryanair объявил о полетах в Украину. Крупный европейский лоукостер будет летать из Киева и Львова в шесть стран Европы.

3 сентября был осуществлен первый рейс Берлин – Киев – Берлин. Его загруженность составила 95%.

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Кроме состоявшегося запуска полетов Ryanair из Украины, из аэропорта "Борисполь" в 2018 году начнут летать два новых авиаперевозчика. 

Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, как дешевле и выгодней купить авиабилеты:
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