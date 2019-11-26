Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,05
26,48

Рынок авиаперевозок в Украине скоро "перегреется" – эксперт

26 ноября, 14:31

Виталий Андроник

Иностранные авиакомпании заметно нарастили обороты и пассажиропоток

Фото: facebook.com/airportboryspil

Фото: facebook.com/airportboryspil

Реклама

Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам и росту пассажиропотока. Это связано с конкурентными предложениями таких перевозчиков, объяснил сайту "Сегодня" инвестаналитик Европейского инвестиционного центра Вадим Бардась.

При этом, по его словам, рынок авиаперевозок в нашей стране уже приближается к "перегретому" состоянию.

Читайте также: Украинский лоукостер начал летать в Израиль: озвучена цена билетов

"Иностранные авиаперевозчики увеличили обороты, поскольку предлагают качественное обслуживание и низкую цену билетов. В 2020 году можно ожидать замедления темпов роста авиаперевозок в Украине, поскольку ожидается незначительное замедление роста национальной экономики и на данный момент рынок авиаперевозок приближается к перегреву", – сказал Бардась.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Украинцы стали летать чаще, а авиакомпании расширяют карту полетов

Также новости "Сегодня" ранее разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Украина авиа авиакомпания авиаперевозки пассажиропоток

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Повышение тарифов на ж/д-грузоперевозки: чем это грозит украинцам
Повышение тарифов на ж/д-грузоперевозки: чем это грозит украинцамТранспорт
Санкции Путина против Грузии нанесли колоссальный ущерб России
Санкции Путина против Грузии нанесли колоссальный ущерб РоссииТранспорт
По Украине назначили семь дополнительных поездов к Новому году и Рождеству
По Украине назначили семь дополнительных поездов к Новому году и РождествуТранспорт
На дорогах Украины станет больше радаров TruCAM: опубликована карта
На дорогах Украины станет больше радаров TruCAM: опубликована картаАвто
Администрация морпортов Украины готовит против России миллиардный иск: подробности
Администрация морпортов Украины готовит против России миллиардный иск: подробностиТранспорт
Украинский лоукостер начал летать в Израиль: озвучена цена билетов
Украинский лоукостер начал летать в Израиль: озвучена цена билетовТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...