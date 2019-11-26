Рынок авиаперевозок в Украине скоро "перегреется" – эксперт

Фото: facebook.com/airportboryspil

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Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам и росту пассажиропотока. Это связано с конкурентными предложениями таких перевозчиков, объяснил сайту "Сегодня" инвестаналитик Европейского инвестиционного центра Вадим Бардась.

При этом, по его словам, рынок авиаперевозок в нашей стране уже приближается к "перегретому" состоянию.

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"Иностранные авиаперевозчики увеличили обороты, поскольку предлагают качественное обслуживание и низкую цену билетов. В 2020 году можно ожидать замедления темпов роста авиаперевозок в Украине, поскольку ожидается незначительное замедление роста национальной экономики и на данный момент рынок авиаперевозок приближается к перегреву", – сказал Бардась.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Украинцы стали летать чаще, а авиакомпании расширяют карту полетов

Также новости "Сегодня" ранее разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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