Украинцы стали летать чаще, а авиакомпании расширяют карту полетов

С начала года авиакомпании начали летать из Украины по 24 новым маршрутам

/ Фото: Pixabay

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Полететь лоукостером теперь можно не только из Киева: крупные авиакомпании начали заходить в областные центры Украины – Херсон, Одессу, Харьков и другие города.

Но для украинских авиакомпаний не все так хорошо. Самый крупный авиаперевозчик начал сокращать рейсы из-за убытков.

Рынок приближается к перегреву

В общей сложности 18 украинских авиакомпаний выполняют пассажирские перелеты. Они летают в 45 стран мира. Но 97% пассажиропотока приходится на пять авиакомпаний – это "Международные авиалинии Украины", Azur Air, SkyUp, "Роза ветров" и "Буковина". По пассажиропотоку больше всех вырос SkyUp – более чем в четыре раза. МАУ по итогам девяти месяцев выросли всего на 4%, говорится в отчете Госавиаслужбы. Тем не менее, они остаются лидером.

В Украину летают 39 иностранных компаний. Более половины пассажиропотока приходится на них, и их показатели продолжают расти. В частности, пассажиропоток иностранных компаний в Украине вырос на 38%, а украинских – всего на 7,9%.

"Рост пассажиропотока произошел благодаря увеличению реальных доходов населения и снижению курса доллара в Украине. Реальные доходы выросли на 9,5%. Украинцы получили возможность осуществлять перелеты по более доступным ценам и с высоким комфортом. Кроме того, увеличилась и деловая активность в стране, что также повысило число рейсов", – отмечает Вадим Бардась, инвестаналитик Европейского инвестиционного центра.

В этом году иностранные авиаперевозчики предложили украинцам 15 новых маршрутов.

из Бремена, Биллунн и Генуи в Киев (Жуляны)

из Манчестера, Пафоса, Дублина и Бодрума в Киев ("Борисполь")

из Копенгагена и Риги во Львов;

из Милана, Кракова и Баку в Харьков;

из Рима, Баку и Кракова в Одессу.

/ Фото: Depositphotos

Украинские компании открыли новых девять направлений и соединили:

Херсон с Бургасом;

Запорожье с Барселоной;

Днепр с Бодрумом;

Одессу из Римини;

Харьков с Парижем, Шарджа и Римини;

Киев (из аэропорта "Борисполь") с городами Санья и Катания.

Завоевывать украинский рынок продолжает Ryanair. Если в ноябре 2018 года маршрутная сеть лоукоста насчитывала 17 направлений из Киева и Львова, то в ноябре 2019 года она включает уже 41 маршрут из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

"Иностранные авиаперевозчики увеличили обороты, поскольку предлагают качественное обслуживание и низкую цену билетов. В 2020 году можно ожидать замедления темпов роста авиаперевозок в Украине, поскольку ожидается незначительное замедление роста национальной экономики и на данный момент рынок авиаперевозок приближается к перегреву", – поясняет Вадим Бардась.

Самый крупный авиаперевозчик сокращает полеты

Не все украинские компании чувствуют себя хорошо.

В средине ноября авиакомпания МАУ объявили о прекращении рейсов в Амман, Алматы, Минск, и Ригу и приостановила полеты в Пекин. Частота полетов из Киева в Бангкок сокращена до трех в неделю. Авиакомпания реже будет летать в Каир, Дубай, Анкару, Измир, Ереван, Баку и Тегеран.

Некоторые рейсы перестали быть рентабельными, поясняют в компании. Дело в том, что еще в августе 2014 года Россия закрыла воздушное пространство для украинских авиаперевозчиков. Пострадали авиакомпании, которые летали в Юго-Восточную и Центральную Азию. По оценкам экспертов, себестоимость полетов выросла на 20%.

Таким образом МАУ хочет добиться от властей компенсаций: в самой компании заявили, что хотят равных условий с иностранными конкурентами, которые могут летать из Украины, не облетая территории РФ. Также в авиакомпании настаивают, что акциз на горючее и НДС на внутренние перевозки надо отменить.

"Если посмотреть на европейскую практику, то там гражданская авиация не платит акциз на топливо, и только некоторые страны используют НДС на внутренних рейсах. Но в нашем случае это скорее сначала приведет не к уменьшению стоимости билета, а увеличению дохода авиакомпании. В дальнейшем этот дополнительный доход может стать ресурсом для открытия новых маршрутов или ценовых войн за какие-то важные направления", – прокомментировал главред сайта avianews.com Александр Мироненко.

/ Фото: Depositphotos

В Министерстве инфраструктуры уже думали о компенсации для SkyUp и МАУ. "Это необязательно должна быть прямая компенсация. На это можно смотреть через аэропортовые сборы или иную модель. Разумеется, они (авиакомпании, – Авт.) становятся неконкурентными, потому что у нас есть" бан "на зоне Российской Федерации. Они вынуждены делать облет. Поэтому через логистическое плечо теряют немалые деньги", – заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в начале сентября.

Также свои рейсы сократила и "Мотор Сич". В мае авиакомания приостановила регулярные рейсы между Львовом и Ужгородом из-за убыточности. А недавно "Мотор Сич" объявила о закрытии двух внутренних маршрутов Киев-Львов и Киев-Одесса на сезон зимней навигации. В результате у авиакомпании останется только два регулярных рейса: Запорожье-Киев и Запорожье-Минск.

"Это очень интересная компания без явной стратегии развития, и мне непонятно, чего они хотят достичь. Если одни компании делают ставку на прямых пассажиров, как это происходит с лоукостами, то другие делают ставку на транзитные перевозки. Но все ключевые игроки развиваются – увеличивают число пассажиров, обновляют парк. А "Мотор Сич" уже длительное время просто летает на старых самолетах, которым по 40 лет, по небольшой маршрутной сети и на эту зиму вообще закрыла сразу несколько маршрутов. Многие ее называют "летающим музеем", и иностранцы иногда даже устраивают туры в Украину, чтобы полетать на этом раритете", – отмечает Александр Мироненко.

Достаточно уверенно себя чувствует SkyUp. За год авиакомпания увеличила пассажиропоток в четыре раза. Компания работает всего полтора года и продолжает захватывать нишу гибридных перевозок. SkyUp представляет собой смесь чартерных и регулярных перевозок, поясняет Мироненко. Это позволяет не сильно пересекаться по маршрутам с другими перевозчиками. А с другой стороны, гибридная модель позволяет не демпинговать цены, а держать их на среднем уровне и не уходить в убыток.

Остальные компании – "Роза ветров" и Azur Air – выполняют, в основном, чартерные рейсы. То есть, они не продают билеты отдельным пассажирам, а работают с турфирмами. Соответственно, их развитие, пассажиропоток и доходы зависят только от того, как развиваются турагентства в Украине.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о скандале с туристической фирмой в столице, которая обвиняют в обмане клиентов на 4 миллиона гривен.

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