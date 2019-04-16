С киевских улиц хотят убрать маршрутки

"Сегодня" выяснили, насколько безопасно пользоваться этим видом транспорта

Киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

Но пока что именно маршрутки занимают первое место по объемам наземных перевозок в столице. Ежедневно их услугами пользуются более миллиона киевлян. Главное преимущество – разветвленная сеть маршрутов, которых насчитывается аж 156. Больше пассажиров, чем маршрутки, перевозит только метро. А вот остальной коммунальный транспорт киевлянам не по нраву. Коммунальные автобусы выбирают вдвое реже, чем частных перевозчиков. А на троллейбусах и трамваях вместе взятых передвигается едва ли полмиллиона пассажиров.

Ранее журналисты уже проверили наличие огнетушителей и разрешительных документов в украинских маршрутках, а также просили водителей не разговаривать по телефону во время езды. Результаты – неутешительные. Съемочную группы буквально выдворяли из транспорта.

Ибрагим живет в Украине шесть лет, а до этого учился во Франции и Великобритании. Говорит, что наш общественный транспорт очень дешевый по сравнению с заграничным, но вместе с тем и опасный.

"Водители могут ехать и разговаривать по телефону – это нервирует, потому что водитель отвлекается. Именно поэтому столько аварий. Я боюсь ездить на маршрутках, но все равно ими пользуюсь, стараюсь не паниковать", – рассказывает Ибрагим.

Но, несмотря на возмущение пассажиров, улучшать сервис водители не собираются. Вместо этого они требуют просто заменить их транспортные средства на более новые.

В США при этом и вовсе нет такого понятия как "маршрутка". Там пользуются или автобусами, или такси. В крупных городах – самый популярный вид транспорта, как и в Киеве, – метро.

"Чаще всего я езжу на автобусе – так не надо искать место для парковки. Еще у нас есть самокаты и велосипеды", – рассказывает местный житель.

Кстати, пока в Киеве только задумались о том, чтобы убрать маршрутки, в Ровно уже реорганизовали несколько направлений. За год здесь убрали 25 "Богданов", вместо которых на маршруты вышли семь троллейбусов. При этом в городе прошла волна массовых увольнений водителей маршруток.

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