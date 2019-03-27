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Поездки без правил: в Украине растет количество ДТП с машрутками

Сегодня, 08:12

Эксперт объяснил, кто виноват и что делать с проблемой

Поездки без правил: в Украине растет количество ДТП с машрутками Транспорт Эксперт объяснил, кто виноват и что делать с проблемой

В Украине вдвое выросло количество аварий с маршрутками. Только с января-2019 в ДТП с участием общественного транспорта погибли 47 человек. За тот де период 2018 года жертв насчитывается меньше – 29 человек.

Кроме того, стало больше дорожных происшествий, которые случились именно по вине водителей маршруток. Например, в Сумах водитель маршрутки под "кайфом" возил пассажиров. В том же городе пешеходы засняли, как сразу три водителя общественного транспорта игнорируют красный сигнал светофора. В Киеве такой же маршруточник-нарушитель сбил на перекрестке трех женщин, а во Львове похожая ситуация стала причиной смерти 10-летней девочки.

Эксперт Алексей Павловский отмечает: такие ДТП провоцируют не только водители и неисправный транспорт, но и отсутствие разметки или путаница в ней. Например, в центре Киева есть места, где полоса транспорта совпадает с зоной разрешенной парковки автомобилей.

У пассажиров маршруток, тем временем, накопилась масса замечаний к водителям. Жалуются на разговоры по телефону во время движения, непрофессиональное вождение и хамство. 

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Павловский подчеркивает: органы местной власти должны серьезно подойти к решению транспортной проблемы. Ведь в ДТП в Украине погибает больше людей, чем на войне.

"Когда водитель едет без кондуктора, считает деньги, разговаривает по телефону и еще пытается контролировать дорогу, это, безусловно, очень опасно. И, к сожалению, на сегодняшний день, нет действенного инструмента, чтобы как‑то урегулировать этот момент и привлекать водителя к ответственности", – отмечает специалист.

Также эксперт призывает привлекать к ответственности не только водителей, но и директоров предприятий, которые выпускают на маршрут неисправные автобусы.

Напомним, на днях в Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. Водитель не справился с управлением, и микроавтобус выехал за пределы проезжей части

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Тег ДТП, маршрутка, водители, автобусы, микроавтобус

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