С розетками и кондиционерами: "Укрзализныця" модернизирует плацкартные вагоны

/ Фото: Depositphotos

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Розетки с USB-портами, индивидуальное освещение и биотуалеты. В сентябре "Укрзализныця" представила модернизированные плацкартные вагоны. Эти новшества должны внедрить во всех плацкартах, заявил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Пока таких вагонов всего три.

Модернизировать вагоны дорого

Всего в парке "Укрзализныци" более 1,2 тысячи плацкартов – они наиболее изношены. Большая часть из них эксплуатируется 20 и больше лет. А средний возраст вагонов достиг 28 лет. По данным "Укрзализныци", самому старому вагону почти 50 лет. Хотя с технической стороны плацкарты еще пригодны к эксплуатации, морально они устарели: в таком вагоне, к примеру, нет кондиционеров и негде зарядить телефон.

Модернизировать вагоны стоит недешево. Чтобы капитально отремонтировать один, нужно 10,5 млн грн. Но это в два раза дешевле, чем покупать новый. Таким образом отремонтировать можно еще 200 вагонов, считает Кравцов.

После модернизации вагон выглядит как новый. Устанавливаются новые окна, полочки и оборудование. Каждое место оснащают дополнительными светодиодными светильниками. В вагоне устанавливают систему кондиционирования, вакуумные туалеты и систему видеонаблюдения. По словам Кравцова, такие вагоны будут в поездах класса "комфорт", соответственно, билет на них обойдется дороже стандартного.

"Мы демонстрируем, как должны выглядеть все плацкартные вагоны. А главное – каким должен быть уровень комфорта. В этом году начали работу – модернизировали три плацкартных вагона. Сейчас "Укрзализныця" работает над своим бюджетом на 2020 год. У компании есть около 200 плацкартных вагонов, которые могут быть восстановлены таким ремонтом. При формировании бюджета компания вместе с правительством рассмотрят возможности и источники финансирования для восстановления этих вагонов", – цитирует Евгения Кравцова пресс-служба "Укрзализныци".

"Эконом", "стандарт" и "комфорт"

В "Укрзализныце" обещают ввести новый стандарт пассажирских перевозок, который будет отвечать современным запросам. Они будут косаться уровня комфорта во всех вагонах. Пока стандарт проходит испытания и технические процедуры. Среди того, что будет внедряться – тележки бесколясочной конструкции для новых вагонов: они обеспечивают плавную поездку, соответственно, путешествие пассажира становится более комфортным. Также предусмотрены такие базовые вещи, как наличие розеток, индивидуальное освещение, отопление, кондиционирование и вентиляция.

Поезда разделят на три класса комфортности. Они будут отличаться наличием кондиционера, биотуалета, новым постельным бельем и стоимостью билета. О своих планах изменить классы комфортности поездов "Укрзализныця" заявила еще год назад.

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

Так, в поезде класса "комфорт" для пассажиров будет предусмотрена услуга полноценного питания, новое постельное белье, холодильник и микроволновка. Эти поезда будут ездить со скорость от 70 км/ч.

По словам Кравцова, соответствующий сервис будет иметь соответствующую стоимость. Для люксовых перевозок тариф установят на уровне экономически обоснованного: в них больше инвестируется денег, а пользуются ими платежеспособные пассажиры.

Если "комфортные" поезда должны иметь возраст не старше 10 лет, то планка для составов "стандарт"- класса ниже – до 20 лет. Спальные вагоны будут почти такими же, как "комфортные", однако не будет гарантироваться розетка в каждом купе, а возраст постельного белья не будет ограничен шестью месяцами. В плацкартных вагонах "стандарта" не будет ни кондиционера, ни биотуалета. Ездить "стандартные" поезда будут медленнее – до 70 км/ч.

Из всех остальных поездов старше 20 лет сделают "эконом"-класс. Кондиционер и биотуалет будет только в СВ-вагонах. В плацкартах и купе вагонах "эконом"-класса будут самые низкие условия комфорта.

"По такому распределению пассажир, покупая билет, знать, какой уровень услуг будет обеспечен в вагоне, то есть наличие системы кондиционирования или вентиляции, индивидуальных розеток 220V, светильников и т. Указанное положение на сегодня проходит процесс согласования", – прокомментировали в "Укрзализныце".

Также в компании заявили, в 2019 году "Укрзализныця" закупит 20 пассажирских вагонов. Три купейных вагона уже курсируют, до конца года ожидается поставка еще 17 вагонов: 13 купейных, двух вагонов типа СВ, двух вагонов типа РИЦ (вагоны с двухместными или трехместными купе).

Если в 2018-м "Укрзализниця" провела капремонт 118 вагонов, то в этом году отремонтирует 58. Так, с начала года железнодорожники отремонтировали 15 купейных, семь открытых и три вагона типа СВ – всего 25 пассажирских вагонов. А до конца года компания планирует модернизировать еще четыре плацкартных, пять вагонов типа СВ и 24 вагона-трансформера (вагоны со спальными местами, которые трансформируются в места для сидения). Еще 20 вагонов "Укрзализныця" планирует закупить.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" сообщал, что билеты на 16 поездов в Украине начали продавать за 45 суток до отправления.

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