Самолет вылетел, но развернулся: российские туристы застряли в Анталье

Пассажирам обещают новый воздушный борт

Фото: Netfuture / Wikipedia.

Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из турецкой Антальи, которая бьет рекорды по количеству туристов, в Москву по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, пассажирам будет предоставлен новый борт.

"Самолет этой авиакомпании действительно был вынужден развернуться по технической причине, сейчас он уже приземлился в аэропорту Антальи. Пассажирам вскоре будет предоставлен новый самолет для отправления в Москву", — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

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При этом в компании отказались уточнить, о какой конкретно технической причине идет речь, а также не назвали точное время подачи нового лайнера пассажирам.

С длительной задержкой рейса этого перевозчика столкнулись и другие пассажиры в Анталье. Согласно онлайн-табло аэропорта "Внуково", рейс ZF 8884 должен был вылететь в 8:50, но был отложен до 22:25.

Напомним, ранее у AzurAir были проблемы и с украинскими туристами. Кроме того, недавно пассажиры другой авиакомпании застряли в аэропорту на Сицилии:

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