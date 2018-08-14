Сервис в поездах: "Укрзализныця" призналась, в скольких составах есть кондиционеры

Сегодня, 15:48

Систему видеонаблюдения установили далеко не везде, зато обновляют белье

Сервис в поездах: "Укрзализныця" призналась, в скольких составах есть кондиционеры
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Сейчас 42% вагонов пассажирских поездов оборудованы системой кондиционирования воздуха, а система принудительной вентиляции есть во всех вагонах, хоть и включают ее не всегда.  

"Сейчас парк пассажирских вагонов, который используется в пассажирских поездах, составляет 2930 вагонов, из которых 1232 вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха (42%). Также все пассажирские вагоны оборудованы системой принудительной вентиляции", – рассказали в "Укрзализныце" (УЗ) в ответ на запрос "Укринформа".

Кроме того, отмечается, что уже на 455 пассажирских вагонах установлена система видеонаблюдения. В то же время в УЗ  отметили, что эта система устанавливается только во время строительства новых и модернизации (капитально-восстановительный ремонт) существующих пассажирских вагонов.

В "Укрзализныце" также сообщили, что в пассажирских поездах эксплуатируется около 461 тыс. 149 комплектов постельного белья, а план поставки комплектов постельного белья для пассажирского хозяйства на 2018 год составляет 200 тыс. 10 комплектов. По данным железнодорожников, фактически уже приобретен 128 тыс. 831 комплект, то есть в 2018 году обновлено 28% постельного белья.

В "Укрзализныце" добавили, что не планируют пока заменять стеклянные чайные стаканы в поездах на стаканы разового использования. 

Как сообщалось, на железной дороге появятся новые вагоны-купе украинского производства. На них потратят более 1,5 млрд гривен. А вот парк плацкарта УЗ обновлять не планирует, учитывая обещания министра инфраструктуры Владимира Омеляна отказаться от использования этого типа вагонов в Украине.

Напомним, ранее на украинских желдорогах появились вагоны-трансформеры:
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