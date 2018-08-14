На железной дороге появятся новые вагоны-купе украинского производства

Парк плацкарта обновлять не планируют, а сумма сделки перевалила за 1,5 млрд гривен

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) выиграл тендер на поставку 54 пассажирских вагонов компании "Укрзализныця" (УЗ).

Как свидетельствуют данные публичных закупок Prozorro, Крюковский вагоностроительный завод назван победителем конкурса по изготовлению четырех видов пассажирских вагонов на общую сумму 1 млрд 520 млн 626 тыс. грн (ожидаемая стоимость вагонов составляла 1 млрд 520 млн 638 тыс. грн).

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Крюковский вагоностроительный завод должен поставить УЗ 21 спальный купейный вагон стоимостью 588 млн 911,4 тыс. грн, 20 купейных вагонов типа СВ за 550 млн 494 тыс. грн, 11 купейных вагонов с купе начальника поезда за 316 млн 661,4 тыс. грн, два купейных вагона для международных перевозок за 64 млн 559,4 тыс. грн.

В 2017 году завод поставил "Укрзализныце" 50 пассажирских вагонов.

Ранее УЗ отмечала, что пассажирские поезда в Украине изношены более чем на 90%. Средний возраст электровозов – 40 лет. Их износ достиг 95,4%. Тепловозам в среднем – 28 лет, процент износа 95,7%, сообщала "Укрзализныця" на запрос "Сегодня".

Кроме того, "Укрзализныця" пояснила, почему не может обновить поезда.

Напомним, ранее на украинских желдорогах появились вагоны-трансформеры: