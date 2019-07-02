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Сезон отпусков: как обезопасить чемодан от кражи

2 июля, 08:10

Если вещи уже потеряны, следует направлять иск о компенасации


Украинцев учат тщательно проверять туроператоров перед поездкой на отдых. Но проблемы с организацией тура – не единственные неприятности, с которым сталкиваются путешественники. Украинцев стали чаще обворовывать во время поездок. Во время авиаперелетов из багажа вытаскивают уже не только технику, косметику и дорогую одежу, но даже нижнее белье и сувениры. 

Жительница Винницы Елена Паламарчук получила в столичном аэропорту разбитый пластиковый чемодан со сломанным замком. Внутри вместо 11 пар защитных очков и стольких же часов суммарной стоимостью в 400 долларов оказались лишь упаковки от подарков. Злоумышленников не остановил даже кодовый замок. Елена со своим мужем-иностранцем часто путешествует, но обокрали их впервые. Пострадавшие предполагают, что чемодан "обчистили" уже в Киеве.

"Сумка долго не приходила на лент в аэропорту. Не могли это сделать в самолете. Это в аэропорту, и, скорее всего, в Киеве", – говорит муж Елены Хорхе Кубильос.

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О краже Елена узнала только дома, в Виннице. Но юристы говорят, что лучше проверять багаж непосредственно в аэропорту, ведь чем дальше вы от места посадки – тем сложнее что-то доказать.

Также специалисты советуют заранее фиксировать содержимое багажа.

"Если пассажир снимет на видео упаковку чемодана и отправку его на ленту в аэропорту, это может быть воспринято как дополнительное доказательство того, что, например, ноутбук был", – отмечает адвокат Роман Марченко.

А вот блогерша Янка Опарий побывала в 25 странах мира, и на ее чемодан ни разу не покусились.

"Я бы советовала заматывать багаж в пакеты, обматывать скотчем вещи, которые привлекают внимание, не класть их сверху. Если это золотые украшения, то брать их в ручную кладь", – говорит Яна.

Если обернуть чемодан пленкой, это снизит риск, что багаж распотрошат. Но семейная пара из Винницы этого не сделала.

"Это уже не принято ни в одном аэропорту мира. Я вижу, что приезжают люди из Индии, из Китая, никто не оборачивет чемоданы", – уверяет Елена.

Если же кража случилась, юристы советуют обращаться к иском именно против компании-перевозчика, а не против аэропорта. Сумма компенсации, как правило, составляет 200-300 евро.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнавали, как украинцам выбрать чемодан для путешествия

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Тег отдых, туризм, багаж, отпуск, туристы, путешествия, кражи, чемодан, вещи

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Сегодня

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