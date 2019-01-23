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Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Сегодня, 16:31

Новое правительство Швеции взяло курс на борьбу с глобальным потеплением

Фото: AFP
Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/877/771/5c4877771e17e.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/877/771/5c4877771e17e.jpg Транспорт Новое правительство Швеции взяло курс на борьбу с глобальным потеплением

Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Таков один из ключевых пунктов программы нового шведского правительства. Оно рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из своих приоритетов, передает DW.

"Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители", - заявил прежний и новый шведский премьер-министр, социал-демократ Стефан Левен, представляя 21 января в парламенте в Стокгольме свой кабинет министров.

Однако первопроходцем в деле радикального сокращения вредных выбросов в транспортной сфере Швеция не станет. Это уже десятая страна, которая назвала конкретную дату прекращения регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, подсчитала Марион Тиман, представительница немецкого отделения Greenpeace. Эта экологическая организация приветствовала решение нового шведского правительства.

На пять лет раньше Швеции, уже в 2025 году, отказаться от автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания намерена соседняя Норвегия. Здесь в 2018 году почти каждая вторая проданная легковая машина работала на электрической тяге. При этом доля чистых электромобилей составила 31,2 процента, остальные были плагин-гибридами, имеющими как электрический мотор, так и бензиновый.

А Швеция в 2030 году, по всей видимости, окажется в одной группе с такими странами, как Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Нидерланды (а также с французской столицей Парижем). Все они тоже объявили о намерении через десять с небольшим лет прекратить регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Более того, эту же дату называют как Китай – бесспорный мировой лидер по числу продаваемых электромобилей, – так и Индия, чьи успехи в области электромобильности покуда менее очевидны.

Для достижения своей амбициозной цели новое шведское правительство собирается в ближайшие годы усиленно заниматься созданием по всей стране разветвленной инфраструктуры для подзарядки электрического автотранспорта.

Швеция возглавила мировой рейтинг по борьбе с изменением климата.

Швеция, климат, автомобиль

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