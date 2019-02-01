Шведская ж/д компания признана самой "цифровой" в Европе
Пассажиры могут обратиться с вопросом к сервисному роботу, а также связываться с представителями компании через соцсети
Государственная железнодорожная компания Швеции SJ признана транспортной компанией с самыми удобными цифровыми сервисами в Европе. Она возглавила рейтинг 47 транспортных компаний, который составила международная консалтинговая компания BearingPoint.
Специалисты оценивали "цифровизацию" компаний с точки зрения удобства для пользователей. SJ оказалась на первом месте благодаря дополнительным сервисам помимо расписания онлайн и удобного мобильного приложения с возможностью покупки в нем билетов. К примеру, приложение SJ оборудовано голосовым помощником для людей с нарушениями зрения. Кроме того, на вокзале в Стокгольме пассажиры могут обратиться с вопросом к сервисному роботу, а также связываться с представителями компании через социальные сети – например, через Facebook.
Как отмечают представители компании, SJ использует цифровые технологии не только чтобы установить связь с потребителями, но и, например, для внедрения беспилотного транспорта.
Напомним, в прошлом году Швеция вошла в пятерку стран мира, больше всего готовых к использованию беспилотников на дорогах.
Ранее мы писали, что Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Новое правительство Швеции взяло курс на борьбу с глобальным потеплением.
Также сообщалось, что Швеция возглавила мировой рейтинг по борьбе с изменением климата.
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