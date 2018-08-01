Скоростная железная дорога к "Борисполю": Гройсман рассказал, как идут работы

Сегодня, 17:11

Строительство скоростной линии ж/д к аэропорту планируют завершить к зиме

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Реализация проекта скоростного железнодорожного сообщения из Киева к аэропорту "Борисполь" укладывается в запланированные сроки, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Для этого не понадобились ни многомиллиардные кредиты, ни длительные поиски подрядчиков, ни кипы проектных бумаг, которые долгие годы сопровождали все, что ассоциировалось со словосочетанием "воздушный экспресс", – отметил Гройсман.

Премьер напомнил, что решение о реализации проекта было принято в феврале. Планируется, что строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет завершено до 1 декабря.

"Для наших пассажиров сделаем поездки максимально комфортными. Цена на билет будет в районе 80 гривен, современные терминалы для приобретения проездных документов, более того – мы планируем запустить услугу так называемого единого билета. Планируем, что пассажир с одним билетом сможет в своем городе сесть в поезд, потом добраться в аэропорт, сесть в самолет и путешествовать дальше", – рассказал на своей странице в Facebook и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Согласно проекту, линия ж/д сообщения будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь".
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