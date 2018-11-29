Стало известно официальное расписание экспресса в аэропорт "Борисполь"

Поезд будет ходить круглосуточно, но в разное время с разным интервалом

Официальное расписание экспресса из Киева в аэропорт "Борисполь" обнародовала "Укрзализныця" (УЗ).

Экспресс до воздушной гавани будет курсировать круглосуточно. Основной интервал движения составит час, но утром и вечером поезд будет ездить чаще – в среднем раз в полчаса.

Фото: avianews.com

Время в пути в направлении аэропорта составит 37-38 минут и 39-44 минуты в направлении Киева.

На две минуты экспресс будет останавливаться на вокзале "Дарница".

Ранее в "Укрзализныце" огласили название экспресса, который свяжет Центральный железнодорожный вокзал Киева с аэропортом "Борисполь". Он будет называться Kyiv Boryspil Express. В голосовании за четыре дня приняло участие 10 тысяч пользователей Facebook, победил вариант от жителя Борисполя Евгения Захарова с 3,6 тыс. голосов. Ему дадут приз, но в "Укрзализныце" пока не уточнили, какой именно.

А 25 октября на пробном экспрессе до аэропорта "Борисполь" ездили премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Они проинспектировали завершение строительства и остались довольны поездом.