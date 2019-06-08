Суд в Киеве арестовал пять самолетов "Руслан" российской авиакомпании

Самолетам в обход ГП "Антонов" была продлена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию

Фото: facebook.com/antonov.company.

Подольский районный суд Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 Авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия). Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы Государственного предприятия "Антонов".

В рамках уголовного производства по ст. 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или другие тяжкие последствия) суд наложил арест на принадлежащие Авиакомпании "Волга-Днепр" (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия) самолеты Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709) и запретил авиакомпании и любым иным лицам их эксплуатацию.

Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправление) указанных воздушных судов.

"По мнению ГП "Антонов", следствия и суда допуск указанных в определении суда самолетов Ан-124 к дальнейшей эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ИКАО. Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления", – говорится в сообщении.

Напомним, что правоохранительные органы Украины по заявлению ГП "Антонов", как держателя Сертификата типа самолета, расследуют факт сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи Дополнительного Сертификата типа на смену типовой конструкции "Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы". В результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых является Авиакомпания "Волга-Днепр", в обход ГП "Антонов" была продлена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов.

Напомним, российская корпорация подала в суд на "Антонов".

Ранее "Антонов" обнародовал видео испытательного полета АН-178:

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