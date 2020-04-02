Такси на время карантина: как изменились цены, спрос и гигиена

Карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлен до 24 апреля, а это значит, что до этого времени украинцам придется обходиться без общественного транспорта. Ведь сейчас в стране запрещены все междугородние пассажирские перевозки, а во многих городах и вовсе отменили работу автобусов, троллейбусов, трамваев и метро. Поэтому, если личных автомобилей нет, а добраться куда-то все же нужно, единственный выход – это вызвать такси. Сайт "Сегодня" разобрался, как изменились цены на этот вид услуг и что произошло на рынке.

Вырос ли спрос на такси во время карантина

Несмотря на то, что во время карантина куда-либо ходить и ездить не стоит, ситуации бывают разные, а без общественного транспорта передвижение по городу стало намного труднее, особенно для тех, у кого нет своего авто. И если в маленьких городах добраться из одного конца в другой не так сложно, то, например, в Киеве на это можно потратить целый день.

Казалось бы, в таких условиях точно должен вырасти спрос на услуги такси. Тем не менее, не все так просто. Александр Дяченко, спикер ОС "Ассоциация ответственных перевозчиков", рассказал в комментарии "Сегодня", что спрос скорее снизился, чем вырос, а закрытие транспорта создало дополнительный спрос ненадолго.

"Отсутствие коммунального транспорта компенсирует снижение деловой активности. Поскольку закрыты ТРЦ и предприятия, а многие офисы перешли на "удаленку", людям просто некуда ехать, а из-за этого низкий спрос на такси и невысокая цена поездки. Вечерние заказы, традиционно приносившие таксистам доход, практически пропали, ведь, в первую очередь, карантин коснулся разнообразного досуга. Часть водителей временно ушла на карантин. Тем не менее, такси, в отличие от других сфер бизнеса, пострадало не очень сильно", — поясняет Дяченко.

Он добавил, что, хотя спрос на такси упал, активизировались другие сферы, в том числе междугородние поездки на легковых авто вместо автобусов. Поскольку большинство непродовольственных магазинов работают "на вынос", сейчас также стала актуальна доставка мелких грузов (до 20 кг.).

Тарас Потичный, региональный менеджер Bolt в Украине, рассказал нам, что наблюдается рост популярности услуги курьерской доставки.

"Сейчас к нам обращаются многие магазины и аптеки. С объявлением карантина, все больше людей стало заказывать лекарства и продукты онлайн с доставкой на дом, а магазины и аптеки не справляются с таким количеством заказов и обращаются за помощью к нам. Этим и обусловлен рост спроса на курьерскую доставку", — говорит Потичный.

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Дезинфекция и помощь медикам

Мы расспросили крупных перевозчиков о том, что у них изменилось на время карантина, ведь многие начали оказывать всяческую помощь. Например, Uber подписал договор с Министерством здравоохранения и теперь бесплатно подвозит медицинских сотрудников к работе. К сожалению, в компании Uklon на наш запрос о текущей ситуации не ответили.

В компании Bolt отметили, что открыли в Киеве специальный пункт, где авто могут пройти полную дезинфекцию.

"Чтобы обезопасить водителей и пассажиров, мы открыли в Киеве специальный пункт, где авто могут пройти полную дезинфекцию как внутри, так и снаружи. Позже подобные центры будут открыты также в Харькове, Львове и Одессе. Кроме того, мы запустили инициативу по бесплатной транспортировке медицинских работников. Ведь в условиях распространения коронавируса, бесперебойная работа медицинских учреждений крайне важна для страны", — говорит Потичный. В тренде Доллар упал ниже психологической черты, евро теряет в цене

В компании Uber рассказали, что они пытаются обеспечивать водителей средствами дезинфекции, которые помогут поддерживать автомобиль в чистоте.

"У нас есть специальная глобальная команда, которая руководствуется в своей работе советами специалистов по вопросам охраны здоровья, чтобы реагировать на каждом рынке, где мы работаем по всему миру. Мы остаемся в тесном контакте с местными органами здравоохранения и в дальнейшем будем придерживаться их советов, чтобы предотвратить распространение коронавируса", — отметил Георгий Соколянский, глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.

Также в компании добавили, что они окажут финансовую помощь водителям, в случае, если у них будет диагностирован коронавирус и они предоставят документы, подтверждающие это, а также, если они будут находиться на индивидуальном карантине или самоизоляции.

"Знаковым событием для отрасли стали социальные инициативы онлайн-служб такси в связи с эпидемией. Все "топовые" компании выступили с инициативами для преодоления эпидемии и связанных с ней проблем. В первую очередь это подвоз медперсонала на работу и обратно, предоставление бесплатного транспорта пациентам, которые вынуждены посещать медучреждения, несмотря на карантин. Много ресурсов брошено на поддержку водителей в период кризиса и защиту их от вируса, среди прочего – дезинфекция автомобилей и снабжение водителей средствами защиты", — говорит Дяченко.

Что теперь с ценами на такси

Вполне логично, что повышенный спрос на услуги такси должен был стимулировать рост цен. Но так было только в самом начале карантина. Сейчас же цены остаются на месте.

"Когда закрыли транспорт, робота появилась, но всплеск был краткосрочным. Уже на следующий день цены стабилизировались и вернулись к обычным показателям. Повышать тарифы нереально ввиду стабильной конкуренции между перевозчиками, снижения цен на такси также не предвидится. До введения карантина тариф и так был близок к себестоимости перевозки, так что возможности его существенно снизить тоже нет", — поясняет Александр Дяченко.

В компании Uber говорят, что сейчас они не меняют цены и не вводят дополнительные акции. Такая же ситуация и в компании Bolt.

"Цены на наши услуги остались прежними. У нас динамическое ценообразование, но сейчас мы приняли решение регулировать цены, если они начнут повышаться", — говорит Тарас Потичный.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, может ли коронавирус передаваться через личное транспортное средство и как дезинфицировать свою машину:

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