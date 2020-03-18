Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличия

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В связи распространением коронавирусной инфекции и всеукраинским карантином президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине , а власти Киевской области – уже объявили чрезвычайную ситуацию в столичном регионе .

Сайт "Сегодня" решил объяснить, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Как вводится режим чрезвычайного положения

Согласно п.21 ст.106 Конституции, решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, в случае необходимости, принимает президент, с последующим утверждением этих решений Верховной Радой.

Согласно п.31 ст.85 Конституции, в течение двух дней с момента обращения президента Рада должна утвердить (или нет) указ о введении чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Согласно п.19 ст. 92 Конституции, Рада принимает законы, постановления и другие акты о правовом режиме чрезвычайного положения большинством от ее конституционного состава, т.е. минимум 226 голосами.

При этом, согласно ст. 157 Конституции, Основной Закон Украины в условиях чрезвычайного положения не может быть изменен.

Запреты и ограничения в режиме чрезвычайного положения

В условиях ЧП допускается принудительное отчуждение объектов права частной собственности, однако при этом должно произойти следующее полное возмещением их стоимости (ст. 41 Конституции).

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Работа или служба, выполняемая лицом в соответствии с законами о чрезвычайном положении, не считается принудительным трудом (ст. 43 Конституции).

В условиях чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений.

особый режим въезда и выезд, ограничение свободы передвижения;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия

запрет на забастовки.

Также могут ввести в действие и дополнительные меры :

комендантский час;

приостановление после предупреждения деятельности политических партий и объединений граждан, если их деятельность направлена на дестабилизацию ситуации;

проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;

ограничение продажи оружия, ядовитых и сильнодействующий химических средств, спиртных напитков;

изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия, у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ;

ограничение работы СМИ и доступа граждан к информации;

запрет на изготовление информационных материалов, которые направлены на дестабилизацию ситуации;

высылка нарушителей общественного порядка с места пребывания по месту проживания, за личный счет;

особые правила пользования связью.

Самые жесткие правила при чрезвычайном положении

временное выселение людей из мест, которые признаны опасными для проживания, но с обязательным предоставлением временного жилья.

временное запрещение строительства новых, расширение действующих предприятий и других объектов.

установление карантина и проведение обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

введение особого порядка распределения продуктов и предметов первой необходимости.

мобилизация ресурсов госпредприятий, изменение режима их работы, переориентация на производство необходимой продукции.

отстранение от работы на период ЧП руководителей госпредприятий, от деятельности которых зависит нормализация обстановки.

в исключительных ситуациях возможно привлечение трудоспособного населения и их транспортных средств.

Полиция в режиме чрезвычайного положения может

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

проникнуть в жилище или другое владение лица без решения суда в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях;

ограничить или запретить движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей;

требовать от лиц покинуть определенное место на определенный срок или запретить, или ограничить лицам доступ к определенной территории или объектов, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей.

Права украинцев при режиме чрезвычайного положения :

В то же время, согласно ст. 64 Конституции, даже при введении режима ЧП:

граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом;

гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство;

каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь;

каждый имеет право на уважение его достоинства;

каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность;

все имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти;

каждый имеет право на жилье;

брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины;

дети равны в своих правах;

права и свободы человека и гражданина защищаются судом;

каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти;

каждому гарантируется право знать свои права и обязанности;

законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени;

каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь;

каждый имеет право не выполнять явно преступные распоряжения или приказы;

никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение;

лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда;

лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом этой Конституции.

Сколько может действовать режим чрезвычайного положения

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По законодательству, режим ЧП могут ввести на территории Украины на срок не более 30 суток, в отдельных местностях – не более 60 суток. Однако через 30 дней срок введения можно продолжить. Время действия режима ЧП можно приостановить.

Чиновники в областях могут получить чрезвычайные полномочия и подчиняться напрямую президенту. Могут быть созданы чрезвычайные органы на местах.

Режим чрезвычайного положения при коронавирусе

закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;

закрываются театры, кино и музеи;

запрещены массовые мероприятия;

может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;

учебные заведения и детские сады уходят на карантин;

медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;

запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения Covid-19.

В то же время чрезвычайная ситуация – это особый режим функционирования системы гражданской защиты, который вводится постановлением Кабмина на основе Кодекса гражданской защиты.

Пункт 24 ст.2 Кодекса дает определение чрезвычайной ситуации – это последствия таких бедствий, как катастрофа, авария, пожар, стихийное бедствие, эпидемия, применение средств поражения или другие опасные события, которые:

нарушили нормальный режим жизни;

создали или могут создать угрозу для жизни и здоровья населения, привести к большим человеческим жертвам, нанесению значительных материальных убытков.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на отдельной территории или объекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большому количеству погибших и пострадавших, причинению значительных материальных убытков, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, ведения на ней хозяйственной деятельности (п. 24 ст. 2 Кодекса гражданской защиты населения).

Например, после того, как на Буковине ввели режим чрезвычайной ситуации , в области:

ограничили работу торговых и развлекательных центров, гипермаркетов, магазинов и рынков (за исключением продуктового сектора);

ограничили движение общественного транспорта;

все образовательные учреждения закрыли на карантин;

жителей попросили по возможности работать из дома и избегать массового скопления людей.

После того, как чрезвычайная ситуация была объявлена в Радомышле Житомирской области, в городе:

закрыли на карантин все образовательные учреждения;

медучреждения работают в режиме повышенной готовности

остановлено движение общественного транспорта

запрещены массовые мероприятия

закрыты развлекательные центры, кинотеатры и рынки

супермаркеты работают до 22:00.

Поскольку чрезвычайная ситуация является одним из режимов функционирования системы гражданской защиты, то, согласно ст. 5 Положения о единой госсистеме гражданской защиты, руководство осуществляет Кабинет министров. А непосредственное руководство в режиме ЧС осуществляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации. При этом пока не сообщается, влечет ли за собой введенный режим ЧС какие-либо изменения для жителей столичного региона.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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