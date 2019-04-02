Таможенники будут проверять пассажиров поезда Киев – Варшава прямо на вокзале

Приезжать к поезду придется немного заранее, предупредили в "Укрзализныце"

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Таможенники будут проверять пассажиров поезда Киев – Варшава прямо на вокзале //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8ef/c44/5c78efc44cfdd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8ef/c44/5c78efc44cfdd.jpg 2019-04-02T13:02:00+03:00 Транспорт Приезжать к поезду придется немного заранее, предупредили в "Укрзализныце"

Процедура прохождения таможенного контроля для поезда № 67/68 Киев – Варшава в оба направления переносится со станции "Ягодин" на станцию "Киев-Пассажирский". Изменения вступают в силу с 5 апреля 2019 года, сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

При этом пассажиры должны занять свои места в поезде не позднее чем за 25 минут до его отправления со станции "Киев-Пассажирский".

"В билетах пассажиров поезда № 67/68 Киев – Варшава со станции "Киев-Пассажирский" будет указано время отправления 18:48 (вместо 19:13 по расписанию). Обращаем внимание, что именно к этому времени пассажиры поезда должны пройти таможенный контроль, который осуществят работники Государственной фискальной службы в вестибюле вокзала "Киев-Пассажирский" на выходе к перрону первой колеи", – уточнили в УЗ.

Таможенники проверят наличие билетов, паспортов и осмотрят багаж пассажиров, после чего будет разрешено пройти на перрон и осуществить посадку в поезд.

"Пассажиры, не совершившие посадку до 18:45, в поезд №67/68 Киев – Варшава допускаться не будут", – предупредили в УЗ.

Пограничный контроль будет осуществляться непосредственно в вагонах – для этого и предусмотрено технологическое время в 25 минут до отправления поезда.

Как сообщалось, с 8 декабря 2018 года начал курсировать беспересадочный вагон из Киева в польский Вроцлав. Вагон включается в состав поездов №749/51-52/750. Из Киева вагон отправляется в 14:07, прибытие во Вроцлав – в 11:25 на следующий день. В обратном направлении вагон выезжает в 16:30, прибытие в Киев – в 17:14 на следующий день.

Напомним, на Пасху и майские праздники в Украине назначили еще один поезд.

Ранее "Сегодня" рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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