ТОП самых пунктуальных авиакомпаний официально назвали в Украине

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опубликовал официальный рейтинг пунктуальности авиакомпаний в аэропортах Украины за июль 2018 года.

"Оцениваются не только украинские, но и все иностранные авиакомпании, которые летают в Украину. Ввели также дифференцированную оценку: выполнение рейсов точно в указанное время (допускается опоздание до 15 мин), с задержкой от 15 до 30 мин, до и более двух часов", – пояснил Омелян.

В целом регулярность (соответствие заявленному времени вылета) отправки рейсов украинскими авиакомпаниями составила 70,2%. Всего было выполнено 5 275 рейсов.

Регулярность отправки рейсов иностранными авиакомпаниями составила 68,1% (всего был выполнен 2 331 рейс).

Согласно данным Мининфраструктуры, самой пунктуальной украинской авиакомпанией стала Windrose ("Роза ветров", самой пунктуальной иностранной – итальянская Alitalia.

Рейтинг пунктуальности ТОП-10 иностранных авиакомпаний не опускается ниже 86%. У отечественных авиакомпаний из ТОП-10 есть результаты в 40% и ниже.

Напомним, летом-2018 украинские туристы из-за отмены или задержки авиарейсов неоднократно не могли попасть в оплаченные туры или вернуться с отдыха домой. Во многом ситуации, в которых оказывались туристы, похожи: им сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет. В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянулись от шести часов до трех суток.

В результате Министерство инфраструктуры Украины предложило уменьшить возраст эксплуатации самолетов до 20 лет, а также регулярно составлять рейтинг авиакомпаний с аналитикой относительно их работы с указанием частоты рейсов, среднего времени задержек и так далее.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:



