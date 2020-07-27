Українська
$ 27,76
32,22
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Украина и Италия отменили все ограничения на полеты

27 июля, 12:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Госавиаслужба снова начала давать добро на новые маршруты

Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами. Об этом сообщили в венгерской лоукост-авиакомпании Wizz Air, которая после анонса пяти новых рейсов в Италию объявила о еще 17 маршрутах.

Реклама

"На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках, которое полностью либерализировало рынок между двумя странами. После этого авиационные власти Италии (ENAC) предоставили права на маршруты Wizz Air", - цитирует заявление компании профильное издание Avianews.

Режим полетов по принципу "открытого неба" между Италией и Украиной инициировала еще в 2015 году Госавиаслужба Украины. Он начал действовать в 2016 году. Власти могли допустить на любой маршрут любую авиакомпанию.

Читайте также: Отдых за границей: одна из пяти стран из "зеленого" списка попала в "красный"

В тренде
Доллар сменил коридор: эксперты назвали будущий курс

Однако 31 января 2020 года авиационные власти Италии уведомили Украину, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты. Это стало фактически красным светом для выдачи новых разрешений, из-за чего Госавиаслужба начала отклонять заявки перевозчиков.

Реклама

Напомним, что въезд в Италию, как и в другие страны Евросоюза, пока закрыт для украинцев. Ограничения на въезд в страны ЕС могут быть сняты после того, как показатель заболеваемости на коронавирус в Украине будет равен среднему показателю в Евросоюзе или будет ниже.

Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия полеты Украина авиа открытое небо Госавиаслужба Wizz Air лоукостер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

По Украине пустят еще пять поездов в туристические регионы: список
По Украине пустят еще пять поездов в туристические регионы: списокТранспорт
Таксисты хранят базы телефонов и адресов пассажиров: законно ли это
Таксисты хранят базы телефонов и адресов пассажиров: законно ли этоТранспорт
Евросоюз готов ввести санкции против США: в деле Airbus новый поворот
Евросоюз готов ввести санкции против США: в деле Airbus новый поворотТранспорт
"Укрзализныця" пускает еще 46 электричек: списокТранспорт
В Украине могут появиться швейцарские поезда
В Украине могут появиться швейцарские поездаТранспорт
"Укрзализныця" пускает еще три поезда для туристовТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять