Украина и Италия отменили все ограничения на полеты

Госавиаслужба снова начала давать добро на новые маршруты

Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами. Об этом сообщили в венгерской лоукост-авиакомпании Wizz Air, которая после анонса пяти новых рейсов в Италию объявила о еще 17 маршрутах.

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"На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках, которое полностью либерализировало рынок между двумя странами. После этого авиационные власти Италии (ENAC) предоставили права на маршруты Wizz Air", - цитирует заявление компании профильное издание Avianews.

Режим полетов по принципу "открытого неба" между Италией и Украиной инициировала еще в 2015 году Госавиаслужба Украины. Он начал действовать в 2016 году. Власти могли допустить на любой маршрут любую авиакомпанию.

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Однако 31 января 2020 года авиационные власти Италии уведомили Украину, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты. Это стало фактически красным светом для выдачи новых разрешений, из-за чего Госавиаслужба начала отклонять заявки перевозчиков.

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Напомним, что въезд в Италию, как и в другие страны Евросоюза, пока закрыт для украинцев. Ограничения на въезд в страны ЕС могут быть сняты после того, как показатель заболеваемости на коронавирус в Украине будет равен среднему показателю в Евросоюзе или будет ниже.

Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете:

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