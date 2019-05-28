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Украина входит в эру бетонных дорог – Омелян

28 мая, 11:31

Министр объяснил, почему важно следить за качеством новых трасс

Фото: Служба автодорог в Полтавской области / Facebook
Фото: Служба автодорог в Полтавской области / Facebook.

С 2019 года начинается эра строительства бетонных дорог в Украине, поскольку крупнейшие инфраструктурные объекты в Украине будут строиться именно из бетона. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

"С этого года начинается эра бетонных дорог. Первые десятки бетонных дорог будут заложены именно в 2019 году... Я хочу, чтобы через три года тысячи километров строились из бетона", – отметил Омелян.

По его словам, для строительства дорог, в том числе и из бетона, в Украине был создан Дорожный фонд. Именно из бетона сейчас строится взлетная полоса в Одессе, а также будут строиться крупные инфраструктурные объекты.

При этом он добавил, что производители тщательно следить за качеством строительства дорог, так как в случае несоблюдения технологии и экономии на материалах будет "похоронена" целая отрасль.

Как известно, стоимость строительства цементобетонных дорог выше, чем асфальтобетонных, но их нужно реже ремонтировать, а значит эксплуатация обойдется дешевле. По оценке HeidelbergCement AG, затраты на строительство и эксплуатацию сравняются в течение 10 лет, а далее цементная дорога будет выгоднее.

А пока что украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег строительство, дороги, Омелян, Владимир Омелян, дорожный фонд, бетонные дороги

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