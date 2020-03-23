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Украинцев из Польши вывезут еще одним поездом

23 марта, 09:52

Ксения Капустинская

Билеты на рейс "Интерсити+" можно купить только онлайн

"Укрзализныця" (УЗ) назначила еще один скоростной поезд класса "Интерсити+" сообщением Перемышль – Киев для возвращения украинцев на родину в условиях карантина. Ранее были назначены шесть таких поездов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Поезд отправится из Перемышля в 15:50 23 марта под номером 706/705. Во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 23:59", – уточнили в УЗ.

Билеты на этот поезд можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци". Обратно – из Киева в Перемышль – поезд отправится без пассажиров.

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Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

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Напомним, ранее первые эвакуационные поезда "Интерсити+", на которых, несмотря на закрытые границы и отмененное железнодорожное сообщение, граждане могли вернуться из Польши, прибыли в Украину. Пограничники также показали меры безопасности, которые проходят люди, возвращающиеся из-за границы. У всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.

Как известно, в Украине ввели общенациональный карантин, 17 марта Украина закрыла свои границы из-за распространения коронавируса. Позже был веден запрет на пассажирские перевозки внутри страны. А также были введены ограничения на поездки общественным транспортом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Укрзализныця поезда эвакуация карантин Интерсити эвакуация украинцев пассажирские перевозки железнодорожное сообщение

Источник: Сегодня

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