В Украину прибыли первые спецпоезда из Польши: как проверяли пассажиров

Первые эвакуационные поезда "Интерсити", на которых, несмотря на закрытые границы и отмененное железнодорожное сообщение, граждане могли вернуться из Польши, прибыли в Украину.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, первый из них прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" 20 марта около 4 утра. На поезде в страну вернулись более 750 украинских и один иностранец с видом на жительство.

Пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения измерили у всех пассажиров температуру, опросили их о состоянии здоровья и раздали всем памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

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После 7 утра в пункт пропуска прибыл второй поезд, на котором приехали почти 400 украинских и еще один иностранец. Их оформление произошло по такому же механизму.

"Стоит отметить, что у всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало", – заверили в ГПСУ.

Напомним, что всего ожидается четыре спецпоезда из Польши. Ранее новости "Сегодня" узнали стоимость билетов на эти рейсы.

Кроме того, сообщалось, что анкету на сайте посольства Украины в Польше с просьбой о помощи государства в организации выезда на родину заполнили примерно 3,5 тысячи граждан Украины.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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