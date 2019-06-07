Украинцы смогут поехать в Словакию на поезде: открыта продажа билетов

Уже в грядущие выходные запустят ж/д рейс Мукачево – Чоп – Кошице

Фото: "Укрзализныця".

"Укрзализныця" (УЗ) открыла продажу билетов на поезд Мукачево – Чоп – Кошице (Словакия), который начнет курсировать с 9 июня 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что цена билета эквивалентна 7,5 евро. По официальному курсу НБУ на 7 июня 2019 года, это составляет 226,43 грн. Проездные документы на поезд Мукачево – Чоп – Кошице можно приобрести в международных кассах.

"В Мукачево эти поезда смогут удобное стыковки с поездами до практически всех регионов Украины. Со словацкой стороны будут удобные стыковки с поездами "Интерсити" и ночными поездами в Прагу, Братиславу и другие города ЕС", – рассказал директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок УЗ Александр Красноштан.

По данным УЗ, ежедневно по этому маршруту по евроколее будут курсировать два дизель-поезда ZSSK. Поезд № 960/961 Кошице – Мукачево будет отправляться в 09:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13. Поезд № 962/963 Мукачево – Кошице будет отправляться в 12:01 и прибывать в Кошице в 16:42. В обратном направлении поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Мукачево в 21:33.

Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

Напомним, кроме расширения международного ж/д сообщения, в планах "Укрзализныци" – обновление подвижного состава. Так, в 2019 году "Укрзализныця" планирует обновить 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, а остальные – "существенно отреставрированными".

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов:

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