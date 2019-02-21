Украинские авиаторы удивляют мир: Ан-132D выполнил трюки высшего пилотажа

Демонстрационный полет самолета состоялся в Индии и длился до 10 минут

Украинские авиаторы удивляют мир: Ан-132D выполнил трюки высшего пилотажа 2019-02-21T17:11:00+02:00 Транспорт Демонстрационный полет самолета состоялся в Индии и длился до 10 минут

Украина представила транспортный самолет Ан-132D на специализированной выставке "АэроИндия 2019", которая открылась 20 февраля в Бангалоре.

Во время демонстрационного полета украинский самолет выполнил трюки высшего пилотажа. Для транспортного судна – это сложные пируэты.

Выступление длилось до десяти минут, а во время приземления Ан-132D сделал фирменную посадку по крутой траектории.

Напомним, Ан-132D был также представлен на международном салоне Dubai Air Show в ноябре 2017 года. Во время демонстрационных полетов экипаж летчиков-испытателей показал высокие маневренные характеристики самолета.

Ранее Кабинет министров Украины по представлению Министерства экономического развития и торговли утвердил финансовый план госпредприятия "Антонов" на 2019 год. В Министерстве сообщили, что "Антонов" намерен продолжить реализацию программы по замене российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США, а также восстановить выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

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