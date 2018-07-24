Украинский лоукостер неожиданно отменил рейсы из Львова в Египет и обратно

Полеты были отменены на четыре даты

Украинская авиакомпания SkyUp отменила рейсы из Египта во Львов и в обратном направлении. Авиакомпания позиционируется как первый украинский лоукостер. Об отмене рейсов сообщила пресс-служба львовского аэропорта.

Отменены такие рейсы SkyUp:

25 июля

№ KUP5414 Хургада – Львов;

№ KUP5413 Львов – Хургада.

26 июля

№ KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов;

№ KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Проблемы в аэропортах: как добиться компенсации ущерба и что нужно знать об этом

28 июля

№ KUP5414 Хургада – Львов;

№ KUP5413 Львов – Хургада.

29 июля

№ KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов;

№ KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх.

группа украинских туристов застряла в аэропорту Барселоны. Их рейс должна была совершать другая авиакомпания - YanAir. Ранее сегодня, 23 июля, стало известно, что. Их рейс должна была совершать другая авиакомпания - YanAir.

Компания SkyUp в 2018 году получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов. На первом этапе SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines. Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле.

Компания в будущем приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев – Одесса и Харьков – Одесса, которые будут осуществляться по лоукост-концепции. Базируется новая компания в Жулянах (Киев).

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp , и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.