Украинский лоукостер неожиданно отменил рейсы из Львова в Египет и обратно
Полеты были отменены на четыре даты
Украинская авиакомпания SkyUp отменила рейсы из Египта во Львов и в обратном направлении. Авиакомпания позиционируется как первый украинский лоукостер. Об отмене рейсов сообщила пресс-служба львовского аэропорта.
Отменены такие рейсы SkyUp:
25 июля
- № KUP5414 Хургада – Львов;
- № KUP5413 Львов – Хургада.
26 июля
- № KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов;
- № KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх.
28 июля
- № KUP5414 Хургада – Львов;
- № KUP5413 Львов – Хургада.
29 июля
- № KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов;
- № KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх.
Компания SkyUp в 2018 году получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов. На первом этапе SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines. Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле.
Компания в будущем приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев – Одесса и Харьков – Одесса, которые будут осуществляться по лоукост-концепции. Базируется новая компания в Жулянах (Киев).
Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp , и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.
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