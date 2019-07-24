В Одессе все рейсы украинского лоукостера перевели в новый терминал аэропорта

Пассажиров просят приезжать к новому зданию заранее

Новый терминал аэропорта в Одессе. Фото: Полина Мордынская, Сегодня

С сегодняшнего дня, 24 июля, все рейсы украинской бюджетной авиакомпании SkyUp, вокруг которой разгорелся скандал из-за лицензии, будут отправляться из нового терминала аэропорта "Одесса".

"Начиная с рейса PQ122 Одесса – Харьков, который отправляется 24 июля в 16:00 по местному времени, все рейсы авиакомпании по этому маршруту будут обслуживаться в здании нового терминала", – сообщили в аэропорту.

На первом этаже нового терминала расположена регистрационная зона, на третьем – контроль авиационной безопасности и зал вылета.

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Сотрудники аэропорта просят пассажиров прибывать в терминал заблаговременно.

Напомним, ранее сообщалось, что новая взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing 767. По подсчетам властей, это будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепропетровскую область ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта в Днепре. Изначально речь шла о строительстве аэроузла "Приднепровье" в Солонянском районе области. Однако в итоге решили реконструировать действующие воздушные ворота, построив новую взлетно-посадочную полосу на месте старой.

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