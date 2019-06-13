"Укрзализныця" предупредила о возможных сбоях в онлайн-продаже билетов
Компания принесла извинения клиентам за временные неудобства
"Укрзализныця" (УЗ) предупредила о возможных временных технических сбоях в работе онлайн-системы продажи билетов из-за увеличения нагрузки, информирует 13 июня пресс-служба компании.
"В работе онлайн-системы продаж билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты "Укрзализныци" предпринимают все меры по устранению недостатков в работе", – сказано в сообщении.
Компания принесла извинения клиентам за временные неудобства.
Как сообщали новости "Сегодня", "Укрзализныця" назначила 30 дополнительных поездов на период летних отпусков. 12 июня в компании отметили, что в продаже на тот момент были места во всех направлениях.
Ранее Кабинет министров утвердил Стратегию развития "Укрзализныци" на 2019-2023 годы. Она призвана сделать компанию более эффективной и привлекательной для инвесторов.
Подробнее о будущем украинской железной дороги читайте на сайте "Сегодня" в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".
Мы также рассказывали, какими услугами могут воспользоваться клиенты "Укрзализныци":
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