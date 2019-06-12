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Кабмин утвердил пятилетнюю стратегию для "Укзрализныци"

12 июня, 15:41

В правительстве уверены, что конкуренция создаст новое качество услуг

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan
Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan.

После того как стало известно, что в Украине грядет "вокзальная" реформа, Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития "Укрзализныци" на 2019-2023 годы. Стратегия призвала сделать компанию более эффективной и привлекательной для инвесторов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"День инфраструктуры в правительстве. Первое и самое главное – правительство утвердило Стратегию развития "Укрзализныци" на 2019-2023 годы", – написал Омелян на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что рост украинской экономики и товарооборота делает серьезной необходимость в развитии инфраструктуры. 

"Очень надеюсь, что в этом году мы сможем подписать контракт с мировой компанией на производство электровозов в Украине. Но не только их. В перспективе речь идет и о пассажирских поездах, трамваях, троллейбусах, поездах метро и т.д. Производство должно быть в Украине. Отдельный вызов для "Укрзализныци" – запуск частной тяги на грузовых и пассажирских перевозках. Постепенно трансформируем управление государственными активами: если раньше были интересы чиновника, то теперь – интересы потребителя услуг. Только конкуренция, борьба за клиента даст новое качество", – отметил министр.

Подробнее о будущем украинской "железке" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".

Ранее мы рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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Тег Кабмин, Укрзализныця, стратегия, Кабинет министров, жд-перевозки, Омелян, Владимир Омелян

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