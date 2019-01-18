В аэропорту Борисполь рассказали о ходе строительства паркинга

После четырехмесячного простоя в аэропорту опять строят паркинг

Фото: cfts.org.ua.

В аэропорту Борисполь рассказали о ходе строительства паркинга https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/13d/211/5c413d211977c.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/13d/211/5c413d211977c.jpg 2019-01-18T07:13:00+02:00 Транспорт После четырехмесячного простоя в аэропорту опять строят паркинг

Аэропорт Борисполь возобновил строительсво паркинга, которое вынужденно приостанавливал на четыре месяца в прошлом году из-за проведения новой экспертизы. Об этом сообщил генеральный директора аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

"У нас была остановка строительства паркинга на четыре месяца из-за перепроектирования, которое повлекло за собой новую экспертизу с изменением технических показателей, – рассказал Рябикин. – В декабре 2018 года мы возобновили работу. В части, где находятся автомобили, все уже готово. Центральная часть, где располагаются пассажирские лифты и зона оплаты за услуги, переходим в стадию отделки. Остается мост, соединяющий двухуровневый терминал с паркингом. Сам мост уже готов с точки зрения конструкций, сейчас его нужно только закрыть и отделать. Работы ведутся активно".

Напомним, в августе 2015 года аэропорт "Борисполь" в судебном порядке расторг договор с ОАО "Строительное управление №813" из-за некачественного выполнения строительных работ по проекту паркинга. Государственное предприятие смогло отсудить у генерального подрядчика долг и пеню на общую сумму почти 95 млн гривен.

"Прежде чем доделывать проект, мы провели экспертизу, проанализировали состояние конструкции – оно печальное. Не потому, что там что-то нарушено, а из-за большого количества халтуры", – сообщил тогда Рябикин.

В сентябре 2018 года в киевском аэропорту приступили к самой зрелищной части строительства автомобильного паркинга – возведению двухуровневого пешеходного перехода. Он должен соединить автомобильный паркинг и терминал D.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" заплатил крупный штраф за нарушение законодательства о конкуренции.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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