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В Кабмине сообщили, сколько километров дорог отремонтировали за три года

22 мая, 14:49

Данные опубликовал министр инфраструктуры Владимир Омелян

Фото: "Укравтодор" / Facebook
Фото: "Укравтодор" / Facebook.

С 2016-го по 2018 год включительно в Украине отремонтировали 6850 километров автодорог. Об этом говорится на инфографике, которую разместил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Согласно данным, в 2016 году произведен ремонт 950 километров дорог, в 2017-м – 2100 километров, а в 2018-м – 3800 километров.

Отмечается, что в 2017 году Верховная Рада поддержала создание Дорожного фонда, который заработал в 2018 году. На восстановление дорог государственного значения было направлено 23,8 млрд гривен.

При этом 5% средств Дорожного фонда были направлены на проекты по безопасности движения на автодорогах.

Инфографика: Владимир Омелян / Facebook
Инфографика: Владимир Омелян / Facebook

Омелян также опубликовал карту Украины, на которой показал, какие дороги восстановлены и на каких запланированы ремонтные работы на 2019 год. Сообщается также, что в течение пяти лет в стране отремонтированы 7342 километра дорог.

Инфографика: Владимир Омелян / Facebook
Инфографика: Владимир Омелян / Facebook

Ранее сообщалось, что Украина взялась за реконструкцию и строительство дорог, в частности бетонных. Подробнее читайте в статье: "В Украине планируют строить бетонные дороги: зачем они нужны и в чем подвох".

Украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег ремонт, дороги, Омелян, Владимир Омелян

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